Kadıköy Sineması'nda büyük dönüşüm

Kadıköy'ün en eski sinemalarından biri olan Kadıköy sineması, yenilenen teknik altyapısı ve heyecan verici programıyla sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

50 yıl önce kapılarını açan Kadıköy Sineması, mülk sahibi Funda Kocadağ’ın mekânın işletmesini yeniden almasıyla birlikte hem teknik, hem içerik açısından yenilemeye giriyor. Bundan 50 yıl kadar önce babası tarafından 20 yıl boyunca işletilen sinemayı, o dönem olduğu gibi çok yönlü bir sanat merkezine dönüştürmek üzere kolları sıvayan Kocadağ, Gazete Kadıköy’e yaptığı açıklamada birkaç yıl önce 300 küsur kişilik ana salonun yanında açılan cep salonunun da yenilenerek kullanılmaya devam edeceğini ekleyerek sinemaseverleri sevindirdi.

Fuaye alanında fotoğraf ve resim sergilerinin yanı sıra, mini konserlerin de düzenleneceği açıklanan Kadıköy Sineması’nda, Moda ve Yeldeğirmeni bölgelerinde bir virüs gibi yayılan kahvecilerle aklı çelinmiş Kadıköylüler de ıskalanmayarak, fuayede her daim iyi yapılmış kahveler içilebilecek.

Bundan böyle daha çok sanat sinemasıyla flört eden filmlerden oluşacak bir programa yer verileceği açıklanan Kadıköy Sineması’nda bu hafta bol ödüllü yerli filmler Daha ve İşe Yarar Bir Şey’in yanı sıra Altın Palmiye ödüllü The Square ile The Killing of A Sacred Deer da izleyicilerini bekliyor.