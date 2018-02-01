Kadıköy'ün en eski sinemalarından biri olan Kadıköy sineması, yenilenen teknik altyapısı ve heyecan verici programıyla sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
1 Şubat 2018 10:10
Kadıköy Sineması'nda büyük dönüşüm
50 yıllık Kadıköy Sineması'nda büyük bir dönüşüme gidiliyor. Teknik altyapısı tamamen değişiyor
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