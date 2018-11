Kadına şiddet'e dikkat çeken filmler

Kurtuluş Son Durak (2012) 6,2



Değişik meslekleri olan ve farklı sosyal hayatları olan bir grup kadının hikayesini konu alan Kurtuluş Son Durak, son dönem Türk Sineması’nda kadına şiddet konusunu ele alan başarılı filmlerden biridir. Filmdeki kadın karakterlerden biri çocukları için yaşadığı şiddete karşı sesini çıkarmamaktadır. Gün gelir ve kadınlar beraber güçlü olduklarını anlarlar ve kadına şiddetle mücadele etmeye karar verirler.

Vurun Kahpeye (1964) 6,5



Kurtuluş Savaşı yıllarında geçen filmde, devrim karşıtlarının her yere ve herkese karşı şiddet uyguladığı günlerde bir kadın dövülerek öldürülür. Film dönemin sorunlarından olan linç girişimlerini gözler önüne sermektedir.

Te doy mis ojos - Gözlerimi de Al (2003) 7,5

İspanyol Sinemasının bir yapımı olan film aile içi şiddet temasını güzel bir dille işliyor. Aile içi şiddet yüzünde hayatları mahvolan kişilerin duygularını paylaşıyor.

Heaven on Earth - Yeryüzü Cenneti (2008) 6,3

Görücü usülü evlilik yapan Chand, bu sayede Hindistan’dan Kanada’ya göç edecektir. Kendisi de göçmen olan kocası sorumluluklarının altında ezilir ve aile içi şiddet uygulamaya başlar. Bu film Hint törelerini de konu almaktadır.

Desert Flower (Çöl Çiçeği)7,4



Çöl çiçeği 3 yaşında sünnet edilen ve 13 yaşında evlendirilmek zorunda kalan siyahi bir kızın hikayesini anlatmaktadır. Somalili bu genç kız yıllar sonra ünlü biri olur ve sünnet karşıtı kampanyalarda başı çeker.

J'ai tui ma mere - Annemi öldürdüm (2009) 7,5



Annesiyle anlaşamayan liseli Hubert sorunlu bir kişiliktir. Annesiyle sürekli kavga etmesiyle göze çarpar. Sevgi ve nefret arasında gidip gelen Hubert en sonunda annesini öldürmeye karar verir.

The Stoning of Soraya M. - Soraya'yı taşlamak (2008) 8,0

Film 1986 yılında gerçekleşen gerçek bir hikayeyi anlatıyor.İran’da seyahat eden bir gazetecinin aracı ıssız bir köyde bozulur. Köyde tesadüfen Zehra ile kısa bir diyaloğa girer. Zehra kısa süre önce Sora'ya adındaki kardeşini kaybetmiştir. Kardeşi taşlanarak öldürülmüştür. Zehra bu olayın üstünün örtülmesini istemez ve iftiraya kurban giden kardeşini gazeteciye anlatacaktır.

Halam Geldi (2013) 7,2



Yönetmenliğini Erhan Kozan'ın yaptığı filmde, Akıncılar'da yaşayan Diyarbakırlı 13 yaşındaki üç genç kızın hikayesi anlatılıyor. Küçük yaşta yapılan evlilikler ile akraba evliliğinden doğan engelli çocukların yaşamını çocukların gözünden beyazperdeye taşıyan filmde, aynı zamanda Kıbrıs'ın kuzeyi ve güneyi arasındaki sınır sorunu da insani yönleriyle ele alınıyor.

The Last House on the Left (Soldaki Son Ev) 6,6



Sapık işlere kalkışan bir çetenin kurbanı bir kız daha olmuştur. Ailesi bu işin peşini bırakmak istemez. Bu sapık çete ile mücadeleye karar verir.

Hard Candy – Lolipop 7,1



14 yaşında bir kız internet üzerinden bir fotoğrafçı ile tanışır ve hayatı değişir. Tanıştığı kişi bu kız çocuğuna şiddet uygulayacaktır.

Üç Maymun 7,4



Film yaşanılan olayları koşulsuz kabul etmenin insanları nasıl çıkmaza sürükleyebileceği konusunu işliyor. Film içerisinde şiddet de bulunduran bir yasak aşkıanlatıyor.

Agora (2009) 7,1



O, tarihin gördüğü en etkileyici ve ilgi çekici kadınlardan biriydi. Hem belinden aşağıya kadar uzanan sarı saçlarıyla göz kamaştıracak, nefes kesecek kadar güzel, hem de adını matematikçi, filozof ve astronom olarak tarihe yazdıracak kadar zeki bir kadın. Ve ne trajiktir ki ölümüyle bile unutulmayacak bir kadın.