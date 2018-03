Kadınlar bu filmleri çok sevecek

Her sanatta olduğu gibi sinemada da erkek hakimiyeti ciddi şekilde hissedilir. Bunun sebebi ataerkil düzenin dünyanın her yanında baskın olmasından kaynaklanır. Ancak sinemada kadın hikayeleri de vardır. Ancak şimdi, bu kadınlara yönelik filmleri direkt olarak feminist bir gözle almayı uygun bulmadık. Olayı daha da genelleştirip kadının ve kadınsı özelliklerin açık bir şekilde göründüğü yapımları ele alıp, kadın seyircilerin ilgisini çeken filmleri toplamaya çalıştık. En iyisi lafı fazla uzatmadan filmlere geçip kadın temasını filmler üzerinde konuşmak.





Amelie – 2001

Karşınızda 2000’lerin en beğenilen yapımlarından biri duruyor. Jean-Pierre Jeunet’in, Alien kaçamağını saymazsak, Marc Caro ile çektiği iki süper filmden (Delicatessen, Kayıp Çocuklar Şehri) sonra çektiği ilk film olan Amelie, anne ve babasını kaybetmiş genç bir kızın naif öyküsünü bize anlatıyor. Basit şeylerle mutlu olan ve hayatını başkalarını mutlu etmeye adayan Amelie sonunda kendisinin yalnız ve aslında çok da mutlu olmadığını fark eder. Sonra ne mi olur? Merak ediyorsanız izleyin de görün o halde.

İran Devrimine genç bir kızken yakalanan Marjane Satrapi, daha sonra anılarını bir çizgi roman haline getirdi. Kendi hayatının arka planında İran'daki değişimi anlattığı eseri 2007 yılında Vincent Paronnaud ile beraber senaryolaştırıp beyazperdeye aktardı. Otobiyografik bir eser olarak Persepolis, sadece İran'da yaşayan genç bir kızın değil İran'daki tüm kadınların sesini tüm dünyaya duyurmayı başarmıştır. Tabi bunun en büyük sebebi Marjane Satrapi'nin Fransa'da yaşıyor oluşudur. Filmi kendi başına her ne kadar kaliteli kabul edersek edelim eğer bu yapım Fransa gibi dünyaya rahatça açılabilecek bir ülkede yapılmamış olsaydı bu kadar kişiye ulaşamayacak ve bu etkiyi yaratamayacaktı. Tıpkı, “İran’ın ilk vampir filmi” olarak piyasada adını duyuran “A Girl Walks Home Alone at Night” gibi. Tabi bu film İran’da yaşayan kadınların problemini Persepolis kadar direkt bir dille anlatmıyor.Sinemada on sürecek bu aşıkların macerası bir tren yolculuğunda başlar. Şans eseri karşılaşan Celine ve Jesse sinemada daha önce örneği pek görülmemiş bir aşk hikayesinin iki kahramanı oluverir. Richard Linklater’ın, gerçek zamanı sinemaya yansıtma “hastalığını” Boyhood filmi ile kesin olarak fark etmiştik. Ancak bu üçlemeyi de yönetmenin, zaman kavramı üzerine daha önceden başladığı bir yapım olarak düşünebiliriz. Çünkü üç filmde de aradan geçen yıllar net bir şekilde beyazperdeye yansıtılıyor. Filmin senaryosu da onu, romantik yapımlar arasında farklı bir yere konumlandırır. Çünkü tüm film neredeyse Celine ve Jesse’nin diyaloglarından oluşmaktadır. Tabi burada senaryo evresinde diyalogların kurulmasına yardımları dokunan Celine ve Jesse karakterlerini canlandıran Julia Dephly ve Ethan Hawke ile beraber “görünmez kahraman ” Kim Krizan’ı da unutmamak lazım. Çünkü o, Richard Linklater ile beraber karakterleri ve hikayeyi yaratan kişidir.Anne şefkati, anne ilgisi veya anne merhameti… Bu kavramlar sizin için değerli ise kan bağını bir kenara bırakıp gerçek sevgi ve ilginin kaynağına yönelin. Çünkü bu filmdeki “anne-kız” kan bağı ile değil birbirine gerçek sevgi ili bağlanmış iki kişinin hikayesi. Gözleri görmeyen, kulağı duymayan ve konuşamayan bir kız ile bu kızın bakıcısı arasında geçen hikaye aslında William Gibson’un oyunundan uyarlanmıştır. Ortalama sinema seyircisinin aynı konuya dair izlediği film “Black” ise bu oyunu uyarlamak yerine ona karşı haddinden fazla benzerlik kurmuştur. Niyetimiz kimseyi yermek değil ama herkesin hakkını vermek lazım.İki kadının tatil hikayesini anlatan Ridley Scott, 90’ların en iyi kadın hikayelerinden birini çıkartmıştır. Hayatından memnun olmayan ev hanımı Thelma ile çalıştığı işten bıkmış bir kadın olan Lousie’nin tatili, başlarına gelen bir erkek saldırısı ile tamamen değişir. Louise, Thelma’ya tecavüz etmeye kalkan erkeği vurarak onu kurtarmış olur ancak “hukuki olarak” artık birer suçludurlar. Kurtuluşlarını Meksika’ya kaçmak olarak gören bu ikili Amerika’dan kaçmaya çalıştıkları yolculukta aslında kendilerini bulacaklardır. Dünyaca ünlü Ameirkalı “senaryo hocası” Syd Field’in senaryo kitabında en çok bahsettiği filmlerden biri olan Thelma and Louise, sadece kadınların değil tüm sinema sevdalılarının izlemesi gereken bir yapım.Dul Bir Kadın, Türk sinemasında “Türkan Şoray”ın oluşturduğu kadın imajının yıkıp yerine yeni bir fenomen olarak Müjde Ar’ı getiren filmlerden biridir. Öpüşmeyen, dizinin altını göstermeyen, hayat kadını olsa bile namuslu olan mazbut kadın imajı gitmiş yerine, dul hali ile kendinden küçük erkeklerle beraber olup bedenini özgürce kullanan biri gelmiştir. Bu değişimden memnun olun ya da olmayın ancak Müjde Ar’ın sinemadaki kadın profilini derinden sarstığı aşikardır. Bu filmde de onu bir yandan anne rolünde izlerken bir yandan da dul olarak bir başka erkek ile ilişkisini aynı anda görmekteyiz. Çünkü kısıtlanmış ve tek boyutlu kadın karakterler artık tarihe karışmıştır.AHMET TOĞAÇ