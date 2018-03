Kadınların hayat boyu unutamayacağı filmler

Her film, kendine belirli bir izleyici kitlesi seçmek zorundadır. Tabi büyük kitlelere hitap eden yapımlar vardır ancak bu kitlelerin bile belli başlı kimlikleri olur. Bugünkü kitlemiz ise kadınlar. Ancak öyle klişe laflarla kadınları anladığını ve etkilediğini iddia eden "sulu romantik komediler" bu listenin dışında. Onun yerine seyirci kadınların hayatlarını derinden etkileyen ve hikayelerinde de kadınların gerçek sorunlarını ele alan filmleri sizler ile buluşturmaya çalıştık.





Juno – 2007

2008 Oscar’da “En İyi Orijinal Senaryo” ödülüne layık görülen Juno, en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında da ödüle aday olmuştu. 16 yaşındaki lise öğrencisi bir kızın istemeden hamile kalışını ancak kürtaj yaptırmak yerine, “karnı burnunda” haldeyken bile okula gitmesini konu alan film, içinde komedi öğelerini barındırdığı kadar ciddi bir yapım. İnsanlar tarafından belirlenen, “hamile kalma ve çocuk bakma yaşına” erişmemiş Juno MacGuff (Ellen Page), ailesine arkadaşlarına veya çevresine karşı çıkıyor. Hatta onları da aşıp ciddi bir toplumsal düzene karşı çıkıyor. Juno’nun bu keyifli başkaldırı öyküsü tüm kadınların ortak dertlerinden birini anlattığı için erkek seyircilere göre onları daha da derinden etkileyecektir.





Mulan – 1998

Türkiye’de bir çocuk filmi gibi görünen Walt Disney filmi Mulan, ülkemizde daha birçok sorunla karşılaşmıştır. Ancak bu konuya girmeden önce Mulan hakkında genel olarak konuşalım. Çin’de kadınların kocalarının tahakkümü altında olduğu dönemlerde Mulan, genç bir kız olarak ikinci sınıf vatandaş konumundaydı. Yaşlı bir gazi olan babası, Hun baskınına karşı savaşa çağırılır. Ancak Mulan, babasını bu halde savaşa göndermemeye niyetlidir. Bu sebeple kılık değiştirip kendine “Ping” ismini veren genç kadın, savaşa kendi katılır. Erkeklere taş çıkartacak bir azim ve savaşçı yeteneği ile gayet de göz önünde olan biri olacaktır. Disney’in şu dönemlerde kadın hikayelerine ağırlık verdiğini düşündüğümüzde Mulan’ı, bu furyanın erken dönem örnekleri arasına sokabiliriz. Gelelim Mulan’ın Türkiye problemlerine. Yerli izleyici, kökenlerinin Hunlara dayandığı ve Hunların filmde kötü gösterildiği gerekçesiyle filmin vizyondan kaldırılmasını talep etmiştir. Gerçi Hunlar da ekranda her göründüklerinde insanın içine korku salıyordu ama demek ki o zamanlar pek beğenmemişiz bu durumu.





Thelma and Louise – 1991

İki kadının tatil hikayesini anlatan Ridley Scott, 90’ların en iyi kadın hikayelerinden birini çıkartmıştır. Hayatından memnun olmayan ev hanımı Thelma ile çalıştığı işten bıkmış bir kadın olan Lousie’nin tatili, başlarına gelen bir erkek saldırısı ile tamamen değişir. Louise, Thelma’ya tecavüz etmeye kalkan erkeği vurarak onu kurtarmış olur ancak “hukuki olarak” artık birer suçludurlar. Kurtuluşlarını Meksika’ya kaçmak olarak gören bu ikili Amerika’dan kaçmaya çalıştıkları yolculukta aslında kendilerini bulacaklardır. Dünyaca ünlü Ameirkalı “senaryo hocası” Syd Field’in senaryo kitabında en çok bahsettiği filmlerden biri olan Thelma and Louise, sadece kadınların değil tüm sinema sevdalılarının izlemesi gereken bir yapım.





Iron Jawed Angels – 2004

Televizyon için çekilen ve dünya premierini Sundance’de yapan Iron Jawed Angels filmi, 1910’larda Amerika’daki kadınların seçme ve seçilme hakkı için yaptığı mücadeleleri konu alıyor. 2015’te Mücadelenin liderlerinden olan Alice Paul ve Lucy Burns’ün hikayelerinin ön planda olduğu film, o dönemki feminist hareketin barışçıl ve şiddet yanlısı olmayan stratejilerini gözler önüne seriyor. Bu yapımdan yaklaşık 10 yıl sonra filme alınan, geçtiğimiz senenin bu günlerinde vizyona giren Suffragette ise benzer bir olguyu farklı bir coğrafyada, İngiltere’de ele alıyordu. Biri Amerika’da biri İngiltere’de gerçekleşen bu hareketlerin kurmaca hikayeleri, aslında ülkemiz kadınları için de bir değer arz ediyor. Ne de olsa ülkemizde kadınlar için atılan demokratik adımlar, böylesi bir feminist mücadelenin sonucunda elde edilmiş kazançlarla sağlanmadı. En azından filmlerin konusu olan seçme ve seçilme hakkı.





Welcome to the Dollhouse - 1995

Şimdiye kadar bahsettiğimiz filmler her ne kadar izlemesi yorucu olmayan aksine keyifli bile denebilecek yapımlar olsalar da ele aldıkları konular herkes için yüzleşmesi kolay şeyler değildi. Ancak özellikle kadın seyircilerin ömür boyu unutamayacağı filmleri içeren bir listenin filmleri de kolay hazmedilir olmamalı öyle değil mi? Yine de sizlere, zorlu bir seyir çizelgesi çıkmaması adına, listeyi bitirirken öteki yapımlara göre çok daha eğlenceli filmi takdim ediyoruz. Ancak bu demek değil ki Todd Solondz’un bu filmi güllük gülistanlık olacak. Yönetmenin birçok kişi tarafından favori filmi olan Welcome to the Dollhouse, 12 yaşında ergenliğe yavaş yavaş girmeye başlayan ve ne yazık ki pek de güzel bir kız olmayan Dawn’ın öyküsünü anlatıyor. Peki bu yaştaki genç kız neden özellikle çevresi tarafından aşağılanacak dış görünüşe ve çekingen bir karaktere sahiptir? E bunu da söylersek film adına çok şey öğrenirsiniz. En iyisi mi siz, Dawn’ın arkadaşları, ailesi ve büyük aşkı yakışıklı Steve ile olan ilişkisini bir güzel izleyin.



AHMET TOĞAÇ