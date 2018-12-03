3 Aralık 2018 09:13 "Kafalar Karışık" filminin galası Almanya'da yapıldı Evlenebilmek için kız arkadaşının kayıp babasını bulmaya çalışan genç bir adam ve arkadaşlarının hikayesini anlatan "Kafalar Karışık" filminin galası Almanya'nın Köln kentinde yapıldı.

Sosyal medyada çektikleri videolarla adını duyuran filmin başrol oyuncuları Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin ile rol alan diğer oyuncular, filmi seyircilerle birlikte ilk kez izledi. Yapımcı Burak Uçman, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, filme çok yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

İki salonda iki bin kişinin filmi izlediğini, birçok kişinin desalona giremediğiniifade eden Uçman, "Bu galayı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'da neden yaptığımızın en büyük göstergesi bu yoğun ilgi. Film 6Aralık Almanya, 7 Aralık Türkiye'de gösterime girecek. İki gün sonra da İstanbul'da büyük galamız var." dedi.

"Orekoru kıracağız"

Uçman, iddialı bir film yaptıklarını dile getirerek,"Türkiye'de bir gişe rekoru var, o rekoru kıracağız. Biz en iyisini yapmak için yaptık, kararı Türk izleyicisi, sinema izleyicisi verecek. İnşallah beğenirler biz de bunu seri hale getiririz." ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncularından Perihan Savaş ise genç ve kalabalık bir ekiple çalışmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Savaş, "Bunlar bizim genç arkadaşlarımız ve destek vermek gerektiğine inanlardan birisiyim. Çok güzel bir iş çıktı. Kamera önü ve kamera arkası da çok güzeldi, seyredince siz de anlayacaksınız zaten."diye konuştu.