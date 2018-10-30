Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
30 Ekim 2018 10:21

Kafalar Karışık’ta heyecanlı dakikalar!

Eğlenceli bir o kadar da atraksiyonlu “Kafalar Karışık” filminin setinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Filmin usta oyuncuları buluşturan düğün sahnesini Metin Akpınar itfaiye ekibi ile bastı. Ortaya inanılmaz görüntüler çıktı!


Sosyal medyanın sevilen grubu Kafalar'ın Metin Akpınar, Perihan Savaş, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen ve Burak Tamdoğan gibi usta oyuncularla buluştuğu “Kafalar Karışık” filminin setinde heyecanlı dakikalar yaşandı.Beykoz Kundura Fabrikası Dizi Film Platosu'nda gerçekleştirilen filmin düğün sahnesinde Metin Akpınar itfaiye ekibi ile nikah törenini bastı. Basınçlı su kimleri püskürttü, nikah masasından kimleri kaçırdı? Eğlenceli sahneleriyle “Kafalar Karışık” 7 Aralık’ta vizyonda olacak.


“Çağımız internet çağı, sanata ve sanatçıya da etki ediyor”


“Kafalar Karışık” filminin setinde konuşan usta oyuncu Cihan Ünal, daha önce komedi türündeki sitcom ve tiyatrolarda rol aldığını ifade ederek “Bu eğlenceli filmde genç arkadaşlarla durum komedisi tarzında bir çalışma yapıyoruz. Tabii çağımız internet çağı, internet sanatçı ve sanatla ilgileniyor, sanata, sanatçıya etki ediyor. Ben de teklif geldiği zaman genç arkadaşlara bir omuz vermek istedim. Tabii burada internetle sanat ve sanatçının karşılıklı düellosu var. Diliyorum ki bu işte sanat ve sanatçı galip gelsin. Neticede çıkacak olan filmde sanat interneti kullanmış olsun, çok güzel bir film ortaya çıksın" dedi.


"İzleyenleri Kafalar’ı sinemada da görmek istedi"

Filmde "Buse" karakterinin annesini oynayan başarılı oyuncu Perihan Savaş, "Güzel bir komedi film oluyor. Benim uzun bir aradan, Kemal Sunal'dan sonra yaptığım ilk komedi filmim. Setimiz güzel ve keyifli gidiyor. Büyük bir ekibiz. Güzel bir film ortaya çıkıyor. Teklif geldikten sonra, oğlum da söyleyince baktım, keyifli çocuklar. Çok izleyicileri var. Bir de onları sinemada görmek istemişler. Biz de bu anlamda kendi tecrübelerimizle beraber onlara destek vermeye başladık ama güzel oluyor. Çocuklar da çok neşeliler. (Seyirciler filmi izlediğinde) bir kere çok gülecekler, aynı zamanda çok güzel bir aşk hikayesi. Tecrübeli ve genç oyuncular bir aradalar” dedi.


“Kafalar Karışık” filminin eğlenceli öyküsünde; Atakan’ın sevgilisi Buse ile evlenmelerinin önündeki tek engel Buse’nin zengin dedesidir. Atakan, bu engeli aşmak için Buse’nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulmaya karar verir. Kadim dostları Fatih ve Bilal de bu serüvende ona eşlik eder. Heyecanlı arayış onları hiç ummadıkları durumlarla karşı karşıya bırakacak, onları aksiyon ve komedi dolu bir maceraya sürükleyecektir.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    • İzmir Kısa Film Festivali başlıyor İzmir Kısa Film Festivali başlıyor

      Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali 30 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat, Konak Sineması ve Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek. Ulusal ve uluslararası filmler, Altın Kedi Ödülleri için yarışırken, Türkiye ve dünya sinemasının önemli isimleri ise sinemaseverlerle buluşacak.

    • Kafalar Karışık’ta heyecanlı dakikalar! Kafalar Karışık’ta heyecanlı dakikalar!

      Eğlenceli bir o kadar da atraksiyonlu “Kafalar Karışık” filminin setinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Filmin usta oyuncuları buluşturan düğün sahnesini Metin Akpınar itfaiye ekibi ile bastı. Ortaya inanılmaz görüntüler çıktı!

    • Amber Heard aradığını bulamadı Amber Heard aradığını bulamadı

      Amber Heard’ın başrolünü üstlendiği tartışmalı film London Fields, vizyona girdiği hafta sonunda tüm zamanların en kötü ikinci gişesini yaptı.

    • Müslüm filmini kaç kişi izledi? Müslüm filmini kaç kişi izledi?

      Merakla beklenen Müslüm filmi izleyiciyle buluştu.

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir