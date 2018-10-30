30 Ekim 2018 10:21 Kafalar Karışık’ta heyecanlı dakikalar! Eğlenceli bir o kadar da atraksiyonlu “Kafalar Karışık” filminin setinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Filmin usta oyuncuları buluşturan düğün sahnesini Metin Akpınar itfaiye ekibi ile bastı. Ortaya inanılmaz görüntüler çıktı!

Sosyal medyanın sevilen grubu Kafalar'ın Metin Akpınar, Perihan Savaş, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen ve Burak Tamdoğan gibi usta oyuncularla buluştuğu “Kafalar Karışık” filminin setinde heyecanlı dakikalar yaşandı.Beykoz Kundura Fabrikası Dizi Film Platosu'nda gerçekleştirilen filmin düğün sahnesinde Metin Akpınar itfaiye ekibi ile nikah törenini bastı. Basınçlı su kimleri püskürttü, nikah masasından kimleri kaçırdı? Eğlenceli sahneleriyle “Kafalar Karışık” 7 Aralık’ta vizyonda olacak.

“Çağımız internet çağı, sanata ve sanatçıya da etki ediyor”

“Kafalar Karışık” filminin setinde konuşan usta oyuncu Cihan Ünal, daha önce komedi türündeki sitcom ve tiyatrolarda rol aldığını ifade ederek “Bu eğlenceli filmde genç arkadaşlarla durum komedisi tarzında bir çalışma yapıyoruz. Tabii çağımız internet çağı, internet sanatçı ve sanatla ilgileniyor, sanata, sanatçıya etki ediyor. Ben de teklif geldiği zaman genç arkadaşlara bir omuz vermek istedim. Tabii burada internetle sanat ve sanatçının karşılıklı düellosu var. Diliyorum ki bu işte sanat ve sanatçı galip gelsin. Neticede çıkacak olan filmde sanat interneti kullanmış olsun, çok güzel bir film ortaya çıksın" dedi.

"İzleyenleri Kafalar’ı sinemada da görmek istedi"

Filmde "Buse" karakterinin annesini oynayan başarılı oyuncu Perihan Savaş, "Güzel bir komedi film oluyor. Benim uzun bir aradan, Kemal Sunal'dan sonra yaptığım ilk komedi filmim. Setimiz güzel ve keyifli gidiyor. Büyük bir ekibiz. Güzel bir film ortaya çıkıyor. Teklif geldikten sonra, oğlum da söyleyince baktım, keyifli çocuklar. Çok izleyicileri var. Bir de onları sinemada görmek istemişler. Biz de bu anlamda kendi tecrübelerimizle beraber onlara destek vermeye başladık ama güzel oluyor. Çocuklar da çok neşeliler. (Seyirciler filmi izlediğinde) bir kere çok gülecekler, aynı zamanda çok güzel bir aşk hikayesi. Tecrübeli ve genç oyuncular bir aradalar” dedi.

“Kafalar Karışık” filminin eğlenceli öyküsünde; Atakan’ın sevgilisi Buse ile evlenmelerinin önündeki tek engel Buse’nin zengin dedesidir. Atakan, bu engeli aşmak için Buse’nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulmaya karar verir. Kadim dostları Fatih ve Bilal de bu serüvende ona eşlik eder. Heyecanlı arayış onları hiç ummadıkları durumlarla karşı karşıya bırakacak, onları aksiyon ve komedi dolu bir maceraya sürükleyecektir.