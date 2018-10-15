Aksiyon - komedi türündeki “Kafalar Karışık”tan ilk teaser geldi. 2015 yılından itibaren Kafalar kanalında kendilerine has videoları ile sosyal medyada fenomen olan Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’dan oluşan grubun ilk sinema filmi “Kafalar Karışık” 7 Aralık’ta vizyona girecek.

“Kafalar Karışık” filminin oyuncu kadrosunda ünlü gruba Perihan Savaş, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen gibi sinema ve tiyatronun usta isimleri eşlik ediyor. Türk Pop Müziğinin dev isimleri Yıldız Tilbe ve Funda Arar gibi isimlerin yanı sıra sosyal medya üzerinden yayınladığı müzik videoları ile dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın ve sosyal medyanın en ünlü YouTuberları da filmin sürprizleri arasında yer alıyor.

Çekimlerine Antalya Kaş-Elmalı ve İstanbul’da devam edilen aksiyon-komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Kristal Elma ödülünü defalarca kazanan başarılı reklam yönetmeni Yücel Yolcu oturuyor. Filmin görüntü yönetmenliğini ise “Mustang” filmi ile Oscar ödülüne aday gösterilen usta bir isim; Ersin Gök üstlendi.

Filmin konusu şöyle: Atakan’ın zengin sevgilisi Buse ile evlenmelerinin önündeki tek engel Buse’nin dedesidir. Atakan, bu engeli aşmak için Buse’nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulmaya karar verir. Kadim dostları Fatih ve Bilal de bu serüvende ona eşlik eder. Heyecanlı arayış onları Antalya’nın ıssız bir koyuna sürükler. Sonunda Atakan müstakbel kayınpederini bulur, ancak hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kalırlar. Esas macera işte o zaman başlayacaktır...