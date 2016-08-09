Kalplerin dayanmadığı 10 harika film

Sinema hayatın her alanına dahildir. En hüzünlü, en korkulu, en rahatsız, en keyifli, en samimi anlarımızın hepsine tanık olur ve bizi de bunlara tekrar tekrar tanık eder. Bu tanıklıklarda herkesin hayatını anlatır elinden geldiğince. En uçuk bilim kurgu film bile insani bir temaya dayanır: bazen hırsa, bazen kayıplara işaret eder. Bu insani temalar içerisinde hepimizi derinlere sürükleyen en önemli şey de hüznü hissettiğimiz filmlerdir. Hüzünlendiğimiz, çoğu zaman da ağladığımız filmler, hepimizin hayatında yer edinir. Çünkü hayatın en büyük parçalarından biri olarak hüznü benimseriz. Hüznün olmadığı yerde mutluluk kıymetsizdir bize göre. Aşağıdaki filmler, tam da bunları işaret ediyor. Sadece hüznü değil elbette, ama kuvvetli hayat dersleri çıkartmanızı sağlayacak hikayeler anlatıyor bu filmler. Her biri güçlü yapımlar. Sarsacak, hayatta olmayı hatırlatacak ve en önemlisi de hayatın öğrenilecek yanlarının hiç bitmeyeceğini gösterecek.





The Bridges of Madison County

















SAÇ EKİMİNDE MUCİZE VAR MIDIR?





Francesca ve Robert isimli iki karakterin aşk hikayesi: biri can sıkıcı bir hayatın içine hapsedilmiş bir ev hanımı, diğeri ise National Geographic için bir fotoğraf çalışması hazırlamak üzere Madison Cunty'e gelen bir fotoğrafçı. Film Clint Eastwood'un yönetmen koltuğunda oturduğunu söylemek yeterli belki de. Gözünüzden bir damla yaş getirecek, hazır olun.

Hachi: A Dog's Tale











Sinema tarihinin en güçlü hikayelerinden birini anlatıyor Hachi. Bir köpek ve sahibi arasındaki güçlü sevgiyi konu alıyor ve gerçek bir hikaye. Şans eseri karşılaşıyorlar ve hayatları birbirine ayrılamaz bir şekilde bağlanıyor. Her gün Hachiko, sahibinin dönüşü için tren istasyonunda bekliyor. Ama bir gün hayatı, bir trajediyle sonsuza kadar değişiyor.







The Fault in Our Stars









Türkiye'de Aynı Gökyüzünün Altında adıyla vizyona giren film, bir John Green uyarlaması. Hazel Greece, 16 yaşında ve tiroid kanseri hastası bir genç kız, zamanının büyük kısmını en sevdiği kitabı tekrar tekrar okyuarak geçiriyor. Annesi onu bir destek grubuna gönderiyor ve bu destek grubunda, diğerlerinden oldukça farklı ve yaşıtı bir gençle çalışıyor: Augustus. Bir şekilde bir ilişkiye adım atıyorlar ve bu ilişki, hayatlarını temelinden değiştiriyor.





The Pursuit of Happyness







Film, Chris Gardner'ın gerçek hayat hikayesine dayanıyor. Chris, hayatı boyunca satamadığı ürünlere ömrünü yatırmış bir pazarlamacı. Eşi onu terk ediyor ve evini de kaybediyor. Sokaklarda yaşamaya zorlanırken bir yandan da oğlunu büyütmeye çalışıyor. Umudunuzu hiçbir zaman yitirmemeniz üzerine yapılmış en iyi filmlerden birisi.









Up











Çoğu kişi, bunun eğlenceli bir çocuk filmi olduğunu düşünüyor; öyle elbette. Ancak öte yandan dokunaklı, trajik ve umut dolu bir aşk hikayesi. Carl Fredrickson, Ellie isimli bir genç kadınal tanışır ve arkadaş olur. Bundan yıllar sonra ikili evlenir ve Paradise Falls'a taşınıp orada bir ev kurmayı hayal ederler. Daha sonra neler olduğunu anlatmayacağız elbette. Ama eğer izleyecekseniz yüklü miktarda mendili yanınızda bulundurmanız gerek.





One Day









Emma ve dexter, üniversitelerinin mezuniyet gecesinde tanışıp arkadaş olurlar. Emma çalışkan ve yazar olmak isteyen bir genç kadındır, Dexter ise zengin bir playboy'dur. Takip eden 20 yıl boyunca bu ikili, mezuniyet yıldönümlerinde buluşup hayallerini ve o an ne noktada olduklarını birbirleriyle paylaşırlar. Ta ki, aradıkları şeyin tam karşılarında durduğunu anlayıncaya kadar.





My Life Without Me











Ann, 23 yaşında bir annedir ve iki çocuğu ve eşiyle yaşamaktadır. Doktoru bir gün iki aylık ömrü kaldığını ona söylediğinde hayatı trajik bir şekilde değişir. Bunu bir sır gibi herkesten saklamaya çalışır ve ölmeden önce yapmayı düşündüğü onlarca şeyi yapmaya karar verir.







The Impossible













Mari, Henry ve üç çocukları Tayland'a yeni yıl tatiline giderler. Harika tatilin tadını çıkartırken sarsıcı bir tsunami, hepsini birbirinden ayırır. Artık hem hayatta kalmalı, hem de birbirlerini bulmalılardır. 2004 yılında Hint Okyanusu'nda gerçekleşen tsunamiyle gerçekleşen bir olaya dayanan hikaye, oldukça etkilemişti izleyenleri.





Life is Beautiful











Gerçek sevgi, fedakarlık ister ve Life is Beautiful unutulmaz bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Hayatın ne olursa olsun güzel olduğunu oğluna göstermek ve onu savaşın korkunç yüzünden uzaklaştırmak için hayal gücünü kullanan bir babanın hikayesi bu. En güçlü ve en güzel filmlerden biridir, üstelik etkisi sonsuza kadar üstünüzde olacak.







Million Dollar Baby













Frankie Dunn, kariyerinin sonuna yaklaşan bir boks antrenörüdür. Maggie Fitzgerald ise 31 yaşında boksör olmak isteyen bir garsondur. Dunn, Maggie'yi eğitmeyi reddeder, boksun kadınlara uygun olmadığını düşünür. Uzun uğraşlar sonucunda Maggie, Frankie'yi kendisini eğitmesi için ikna eder.