Kanınızı donduracak belgeseller

Korku filmleri sizi gerçekten “korkutuyor mu?”. Bu yapımlar zaten korku hissi için varlar. Eğer filmler, bu hissiyatı seyircide yaşatamıyorsa onlara gerçek anlamda bir korku filmi demek doğru olmayabilir. Peki bu filmlerin yetersiz geldiği an hiç mi olmadı? Herkes belli bir korku film deneyiminden sonra yavaş yavaş bu türe alışmaya başlayacaktır. Hatta belki de sıkılacaklardır. Ancak aşağıdaki filmleri görürseniz bu duygunuz yeniden alevlenebilir. Çünkü biraz sonra göz atacağınız filmler öyle jeneriklerin başında yazan “Gerçek bir hikayeden esinlenilmiştir.” yazısından çok daha etkililer. Çünkü bu filmler birer belgesel. Hem de sizleri iliklerinize kadar korkutacak belgeseller.





The Imposter (2012)

Bukalemun lakabı ile anılan seri dolandırıcı Frederic Bourdin hayatını anlatan film, bu adamın ilk dolandırıcılık öykülerine odaklanıyor. Texas’ta kaybolan 13 yaşındaki Nicholas Barclay kaybolduktan yaklaşık üç yıl sonra İspanya’da bulunduğu sanılır. Bir polis ihbarı ile harekete geçen yetkililer Nicholas Barclay yerine aslında 23 yaşındaki Frederic Bourdin ile karşılaşacaklardır. Bedenine büyük gelen kıyafetlerle polisleri kandıran Bourdin aynı zamanda kendi kendini ihbar etmiştir. Daha bunun gibi 500’den fazla sahte kimlik ile insanları kandırmayı başaran azılı dolandırıcının kurmaca bir filmi de 2010 yılında çekildi. “Bukalemun” isimli filmde Frederic Bourdin’in adı Frederic Fortin olarak değiştirilmişti. Ancak bukalemun, her yerde bukalemundu.





Biography - Ed Gein (2004)

Arts & Entertainment Network ya da kısaca A&E kanalının, 1987’den beri sunmuş olduğu biyografiler içinde herhalde en ürkütücü olanı Ed Gein ile ilgili olandı. Ed Gein’in biyografisi izleyenleri ne kadar dehşete düşüyorsa da zamanında senaristleri ve yönetmenleri de o kadar dehşete düşürmüştür. Neden mi böyle söylüyoruz? Çünkü sinema tarihinde adını altın harflerle korku/gerilim sinemasına yazdıran önemli sayıdaki filmler bu adamdan ilham alarak ortaya çıkmışlardır. Örnek vermek gerekirse Alfred Hitchcock’un Psycho’su bir roman uyarlaması olsa da Robert Bloch’un romanı Ed Gein ile ilgili bir haberden ortaya çıkmıştır. Bir başka korku klasiği The Texas Chainsaw Massacre’de yine Ed Gein’in insanların vücut parçalarını saklayan ve ceset suratlarından yaptığı maskeler odaklıdır. Bir örnek daha vermek gerekirse Hannibal Lecter karakterinin sinemadaki en büyük örneği olan “The Silence of the Lambs” de bu adamdan etkilenir. Evet Ed Gein aynı zamanda öldürdüğü insanın belli uzuvlarını yemesiyle de tanınırdı. Yani kısaca Ed Gein’i tanımak istersek, onun üzerine yapılan belgesel eserleri şöyle bir gözden geçirmektense sinema tarihinin korku türüne genişçe bir bakış atmak daha faydalı olacaktır. Ne de olsa Ed Gein’de yok yok.





Albert Fish: In Sin He Found Salvation (2007)

Ed Gein gibi ikonik bir kişilikten sonra gelelim başka bir seri katil ve yamyam olan Albert Fish’e. Genellikle çocuk yaştaki kendine kurban olarak seçen Fish’in çocuk istismarı, işkence, kasten adam öldürme ve yamyamlık gibi eylemlerinin olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda tanınan en yaşlı seri katil oluşu da onu bir “unvan” sahibi yapmaktadır. John Borowski’nin yönetmenliğindeki canlandırma belgeselde Albert Fish’i Oto Brezina oynamaktadır. Hakkında birçok kurmaca eser bulunan Fish aynı zamanda edebiyatın korku ustalarından olarak bilinen Stephen King’in de ondan ilham alarak “Kara Ev” isimli romanını kaleme almıştır.





Room 237 (2012)

Eğer Stanley Kubrick’in, Stephen King’in aynı isimli romanından sinemaya uyarladığı “Shining”i izlemediyseniz bu belgeselin başına oturmayın. Çünkü Rodney Ascher tarafından yönetilen bu belgesel, Stanley Kubrick’in Shining filmindeki “sırları” ortaya dökmenin peşinde. Dünyevi bir gerçeklikten çok filmin yaptıklarını belgesel biçimde çözmeye çalışan yapım benzerine sık rastlamayacağınız türde bir belgeseldir. Hem belgesel tutkunlarını hem korku/gerilim film sevdalılarını hem de Stanley Kubrick hayranlarını aynı anda ekrana çekebilen bir film çekildiyse bence bunu kaçırmamalısınız.





The Jinx (2015)

Robert Durst, New York’ta ticari ve konut üzerine kurulmuş bir aile şirketinin başında bulunan bir iş elemanıdır. Hayatının büyük kısmını gayrimenkule adamış bu zengin adamın çevresi sürekli gizemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Arkadaşları, komşuları hatta karısı bile ölen ya da bir şekilde sırra kadem basmışken şüphe okları her zaman Robert Durst üzerindeydi. HBO tarafından yayınlanan belgesel formatındaki mini dizi 6 bölüm yayınlanmıştır. Bu kişi arkasındaki bütün karanlık anıların peşine düşen ekip, belgeseli bir takım ihtimaller ve belgeler üzerine inşa etmiştirler.



AHMET TOĞAÇ