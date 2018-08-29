29 Ağustos 2018 15:25 Kaos Montreal World Film Festival’de yarışıyor! Türkiye’de Kasım ayında sinemaseverler ile buluşacak olan “Kaos”, dünya prömiyerini Kanada’da gerçekleştirdi.

Prömiyer, Dünya’nın en prestijli film festivallerinden 42. Montreal World Film Festivali’nde olurken, festivalin ana yarışma bölümünde yarışan filmin gösterimi ise 28 Ağustos Salı günü (dün) yapıldı. Birbirini hiç tanımayan üç kişinin işledikleri günahlardan kaçarken çıkan fırtına nedeniyle aynı mağaraya saklanmalarını ve heyelanla çıkışları kapanan mağarada ölmeyi beklerken, bu üç günahkârın vicdani hesaplaşmalarının hikâyesinin anlatıldığı “Kaos” un oyuncu kadrosunda Bülent Emin Yara, Orhan Aydın, Erdal Sarı, Yetkin Dikinciler, Canan Ergüder, Salih Usta, Halil Demir, Tansel Doğruel, Süleyman Kabaali, Gazi İsmailoğulları, Ömer Duran yer alıyor.

Usta Yönetmen Semir Aslanyürek’in yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Yusuf Aslanyürek üstlendi. Çekimleri Türkiye ve Ürdün’de gerçekleştirilen film, Aslanyürek Film Production ve Adonis Film'in yapımcılığında çekildi.