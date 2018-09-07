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Sinema>  Sinema Haberleri
7 Eylül 2018 09:07

Kapan filminden yeni fotoğraflar

Kapan filminin setinden çok özel fotoğraflar basınla paylaşıldı.


Çekimleri devam eden, ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Öykü Çelik ve Kemal Uçar ile başrolünü paylaştığı Kapan filminin setinden yeni fotoğraflar yayınlandı. Erkan Petekkaya “Sinema seyircisini çok farklı bir senaryosu olan bir film bekliyor. Film sürprizlerle dolu olduğu için çok filmle ilgili çok fazla bilgi vermiyorum” dedi.


Yapımcılığını Nehir Yapım’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Kudret Sabancı oturuyor. Aksiyon-Dram türündeki filmin senaryosu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş tarafından kaleme alındı.



Genç oyuncu Ali Gürer’in Süleyman’ın (Erkan Petekkaya’nın) oğlu Tarık karakterini canlandırdığı film sıra dışı hikayesiyle dikkat çekiyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ruhi Sarı ve Neslihan Acar gibi ünlü isimler de bulunuyor. Büyük bir merakla beklenen filmin Kasım ayında vizyona girmesi bekleniyor.



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