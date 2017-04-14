14 Nisan 2017 16:57 Kapan filminin Mynet Sinema'ya özel ön gösterimine davetiye kazanın! Kapan filmini herkesten önce izlemek için yapmanız gereken tek şey, yarışmamıza katılmak.

Bu senenin merakla beklenen filmlerinden Kapan, 21 Nisan 2017'de vizyona giriyor. Film vizyona girmeden, herkesten önce izlemek için yapmanız gereken tek şey, yarışmamıza katılmak!

YARIŞMAYA KATILMAK İÇİN...







Mynet Sinema mobil uygulamasını indirin!





Bu fırsatı yakalamak için yapmanız gereken tek şey telefonunuzdaki Mynet Sinema mobil uygulamasındagöreceğiniz soruya doğru cevabı vermek. Doğru cevabı veren 1., 10., 20., 30., 40., 50, 60., 70., 80.,90., 100., 110., 120., 130., 140., 150., 160., 170., 180., 190., 200., 210., 220., 230, 240. kişilerbu çok özel davetiyelerin sahibi olacak!

*Davetiyeler çift kişiliktir ve 20 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek ön gösterim içingeçerlidir.

*Kazananlar mail yoluyla bilgilendirilecek ve gösterim detayları da mail yoluyla iletilecektir.Katılımcılar mail adreslerini kontrol etmekle yükümlüdür.

Mynet Sinema Kampanya Katılım Koşulları:

1. “Mynet Sinema Kampanyası” (“KAMPANYA”) www.mynet.com (“Internet Sitesi”) sahibi Mynet MedyaYayıncılık UluslararasıElektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş. (“MYNET”) tarafındangerçekleştirilmektedir.

2. Kampanya 14.04.2017 tarihinde saat 17.00'da başlayacak olup, 18.04.2017 tarihinde saat 10:00’dasona erecektir.

3. KAMPANYA, MYNET’in sinema servisi olan Mynet Sinema mobil uygulaması üzerindegerçekleştirilecektir. KAMPANYA katılım koşulları aşağıdaki gibidir. Katılımcılar KAMPANYA’yakatılmakla; aşağıda belirtilen koşulları tam ve eksiksiz bir biçimdeokuduğu, anladığını, iradesine vehukuka uygun olarak kampanya katılım koşullarının kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağınıkabul, beyanve taahhüt eder.

4. Katılımcılar, sorulacak olan sorunun doğru cevabını göndererek kampanyaya katılabilir. Doğru cevabıveren 1., 10., 20., 30., 40., 50, 60., 70., 80., 90., 100., 110., 120., 130., 140., 150., 160., 170.,180., 190., 200., 210., 220., 230, 240. kişiler davetiyelerin sahibi olacaktır.

Toplamda 20 kişiye 20 adet ÖDÜL verilecektir.

5. KAMPANYA’dan ÖDÜL kazanan talihli 18.04.2017 tarihinde mail yoluyla bilgilendirilecektir.

6. Talihli 18.04.2017 tarihinde ÖDÜL’ünü MYNET’in belirleyeceği yöntem (posta, elden, e-mail)teslimalmakla yükümlüdür.

7. MYNET’e ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, reklam acentelerinin çalışanları ve bukişilerin birinci dereceden aile fertleri (eş, kardeş, ebevyn veya çocukları) ve/veya akraba olup olmadıkları dikkate alınmaksızın bu kişilerle aynı hanede yaşayan kişiler KAMPANYA’ya katılamaz.

8. MYNET; işbu Katılım Koşulları’nı, herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak değiştirebilir,

genişletebilir yahut daraltabilir veya KAMPANYA’yı dilediği zaman (KAMPANYA’ya başlamış bile olsa, heraşamada) herhangi bir gerekçe göstermeksiziniptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda katılımcıMYNET’e karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikayet ilerisürmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüteder.

9. KAMPANYA süresince, aynı katılımcı yalnız bir kez ödül kazanabilir. Farklı e-mail hesaplarıyla aynıkişi tarafındangönderilen kayıtların tespiti halinde hiçbir uyarıda bulunulmaksızın katılımcı KAMPANYAdışında bırakılacaktır.

10. Katılımcılar, KAMPANYA’ya katılırken, Facebook hesapların üzerinden MYNET tarafından kendileri ileiletişim kurulmasına vekendilerine email gönderilmesine izin vermek zorundadırlar.

11. Katılımcılar, KAMPANYA katılım formunda verdikleri bilgilerin (ad, soyad, adres, telefon ve e- posta) doğru olduğunu kabulederler. Ayrıca MYNET bütün katılımcılara her türlü bilgilendirme, reklamve KAMPANYA SMS ve e-mail gönderme hakkına sahiptir.

Katılımcı ve talihliler KAMPANYA’ya katılmakla bu izinleri vermiş sayılırlar.

12. MYNET, Katılımcıların yazdıkları mesajları/yorumları yayınlama, dilediği yerde ve dilediği şekildeaçıklama ve kullanmahakkına sahiptir. Katılımcılar, KAMPANYA’ya katılmakla işbu mesajların/yorumlarınMYNET tarafından KAMPANYA süresince veya sonrasında kullanılması halinde, MYNET’ten hiçbir hak veyaalacak talep etmeyeceklerini, MYNET tarafından kopyalanmasını,işlenmesini, değiştirilmesini veyayınlanmasını engellemeyeceklerini, peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

13. Katılımcılar, KAMPANYA katılımı için SAYFA’ya gönderdikleri bilgilerin hukuki açıdan kendilerineait olduğunu, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu hukukundan doğacakhaklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceğini aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükten sorumluolacaklarını kabul eder.Katılımcılar üçüncü şahısların haklarını ihlalden kaynaklanan her türlü mali, hukuki, cezai,idarisorumluluğun münhasıran kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Böyle bir durumun tespiti halindekazanan katılımcının ödülkazanma hakkı elinden alınır.

14. Bu KAMPANYA’ya, KAMPANYA’nın başlangıcı olan 04.05.2016 tarih itibariyle 18 yaşını doldurmamışolanlar katılamaz; katılmışve kazanmış olsa bile ödülleri alamazlar.

15. Hediye kazanma ve alma hakkı satılamaz, devredilemez ve ertelenemez.

16. Bu KAMPANYA Milli Piyango İdaresi’nce belirlenen çekiliş ve ikramiyeler kapsamı dışındadır.

17. KAMPANYA esnasında, ödülü kazanmak amacıyla bilgisayar teknolojilerini kötü niyetle kullanankişilerin tespiti durumunda,bu kişilerin KAMPANYA’ya katılım kayıtları sistemden hiçbir uyarıdabulunulmaksızın silinecektir. MYNET, hiçbir şekilde katılımcıların kendileri veya başkalarınınbilgisayarını kullanmaları sırasında veya web sayfasının kullanımından

dolayı maruz kalabilecekleri zararlardan ötürü hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

18. KAMPANYAnın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım ve yazılımproblemlerinden,bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablolu yada kablosuz Internet bağlantılarında Internet Servis

Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalıdatagönderilerinden, elektronik posta, sms gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veyaİnternete erişimde aksaklıklardan, KAMPANYA’nın gidişatını etkileyecekşekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerekinsan gerek insan dışı kaynaklı tahrif,bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortayaçıkacakzararlardan, KAMPANYA kapsamında kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi,ortadan kalkmasıveya ulaşılamaması nedeni ile katılımcının zarar görmesi sebebiyle MYNET hiçbirşekilde sorumlu tutulamaz.

19. MYNET, ödülün açıklanmasında, katılım şart ve koşullarında oluşabilecek baskı ve dizgihatalarından, ya da web sayfasındayer alan datalarda oluşabilecek eksik ve/veya yanlışlıklardansorumlu tutulamaz.

20. İşbu Kampanya Katılım Koşullarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri veİcra Daireleri münhasıryetkilidir.