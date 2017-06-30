30 Haziran 2017 14:56 Kapanma kararı alan Beyoğlu Sineması'nı sinemaseverler ayakta tutacak 1989 yılında kurulan Beyoğlu Sineması, kapanma kararı aldı. Ancak sinemaseverler ve sanat dünyası, sinemanın kapanmaması için elinden geleni yapmak konusunda kararlı.

Beyoğlu'nun ve İstiklal Caddesi'nin simgeleşmiş sinema salonlarından birisi de Beyoğlu Sineması. Kurulduğu günden bugüne, birçok önemli etkinliğe, birçok önemli festival ve filme ev sahipliği yapan sinema, 30 Haziran'da kapanmak üzerine karar almıştı. Ancak sinemaseverler ve sanat dünyası, bir araya gelerek Beyoğlu Sineması'nı ayakta tutmak için elinden geleni yapma kararı aldı. Bu karar çerçevesinde çalışmalar çoktan başladı ve harika haberler alıyoruz.

Beyoğlu Sineması'nı, neden Beyoğlu için önemli olduğunu, neden kapanma kararı aldıklarını sinemanın işletmecisi Baha Serter ile konuştuk.













Andaç ÜZEL















