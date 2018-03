Kaprisleriyle herkesi bıktırdı

Dünyaca tanınan bir isim olmak sizi biraz şımartabilir. Ama bu ünlülerin bitmek bilmeyen istekleri "yok artık" dedirtecek cinsten.



Jennifer Lopez







Kendisini bir açılış ya da konser için ülkenize davet ederseniz oldukça bonkör davranmak zorundasınız. Jennifer Lopez'in istek listesinde özel bir jet ve ekibinin konaklama masrafları da var. Eğer "otelde iki-üç oda yeter" diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Lopez'in ekibi 90 kişiden oluşuyor.

Jennifer Lopez'in diva tavırları sadece sahne performanslarını içermiyor. 2012 yapımı What To Expect When You're Expecting filminin çekimleri boyunca herkesle asistanı aracılığıyla iletişim kurduğu biliniyor.



Kiefer Sutherland







"24" dizisiyle büyük şöhrete kavuşan oyuncu, iş arkadaşları tarafından pek de hoş anılmıyor. Aktörün kendi ününün önüne geçtiği için bazı rol arkadaşlarını diziden kovdurttuğu bile konuşuluyor.



Sharon Stone







Üzerinden onca yıl geçti ama Sharon Stone'un 1992 yapımı "Basic Instinct" filmindeki meşhur sahnesi hala konuşuluyor. Stone'un bu filmin önüne geçebilecek başka bir yapımda yer alamamasının nedenlerinden biri de istek listesinin yapımcıların gözünü korkutması olarak gösteriliyor.

Oyuncunun yalnızca bir partiye katılmak için 300 bin dolar, lüks bir otelde bir hafta konaklama, 8 odanın kendisi ve ekibi için ayrılması ve özel bir jet istediği söyleniyor.



Jennifer Aniston







Friends dizisiyle milyonlarca kişinin gönlünü kazanan Jennifer Aniston'ın da bir "diva" tarafı olduğunu öğrenmek şaşırtıcı olsa gerek. Ancak öyle görünüyor ki Aniston o kadar da kolay bir iş arkadaşı değil. Anlatılanlara göre, 2013 yapımı Life of Crime setinde kimseyi yanında istemeyip tek başına yemek yiyen tek kişi oydu.

2014 yapımı She's Funny That Way senaryosunda Brad Pitt ile evliliğinin yıkılmasına neden olan Angelina Jolie'nin adaşı olan bir karakter olduğunu görünce Jennifer bu ismin hemen değiştirilmesini istemiş, değişiklik olana kadar da sete adım atmamış.



Megan Fox







Özellikle bir dönem Hollywood'un en çok aranan yüzlerinden biri olan Megan Fox da birlikte çalışması güç oyunculardan biri. Film çekimleri sırasında sete sürekli geç gelmekle suçlanan Fox, filmlerin promosyonlarının yapıldığı gecelere ise pek katılmıyor. Bu aralar pek iş bulamamasına şaşmamalı.