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Sinema>  Sinema Haberleri
16 Mayıs 2016 01:24

Kaptan Amerika gişeyi sallıyor

Captan America: Civil War yılın en çokgişe hasılatı yapan filmi olma yolunda ilerliyor.

Yerli yapımlardan Kötü Kedi Şerafettin ve Kolpaçino 3 gibi, yabancı yapımlardan da Star Wars: Güç Uyanıyor ve Orman Çocuğu gibi son dönemin gözde filmlerinin dağıtıcısı olan UIP filmcilik Captan America: Civil War'ın da Türkiye'deki dağıtımcılığını üstlenmişti.



Türkiye'de 338 yerde 573 salonda oynayan film, ilk hafta sonunda 500.000 seyirciye dayanırken 6 milyon liranın üzerinde bir kazanç sağladı. Şu anda ise 700.000'e yakın yerli seyirci film ile buluşmuş durumda.



Amerika'da 6 Mayıs'tan beri vizyonda olan film, dünyanın her yerinde olduğu gibi orada da açılış haftasonunda seyircilerin gözdesiydi. Şu anda 300 milyon liralık gişe hasılatına dayanan film, kazancının yarısından fazlasını ilk hafta sonunda elde etti.



Bütçesi 250 milyon doları bulan film şu anda, 2016 Ocak'ından bu yana en çok izlenen ikinci filmi oldu. Birinci film ise 4 Mart'ta vizyona girip 10 haftayı aşkın süre boyunca izleyicilerin seyrine sunulan animasyon "Zootopia" idi.



Zootopia vizyonda kaldığı süre boyunca dünya çapında 969 milyon dolarlık hasılat elde ederken Captan America: Civil War, şimdiden 940 milyon dolara çıktı. Görünüşe bakılırsa bu senenin en kazançlı ismi o olacak.



Her ne kadar Captan America: Civil War'ın hasılatından övgü ile bahsetsek de bir filmin ilk hafta sonuvizyon rekoru ondan çok uzakta. Geçen senenin sonunda vizyona giren Star Wars: Güç Uyanıyor hasılatını, 250 milyon dolara dayamıştı.



AHMET TOĞAÇ

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