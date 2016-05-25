Mayıs ayının başında Twitter'da Frozen filmi ile ilgili bir "kampanya" başlatılmıştı. Frozen filmindeki prenses karakterlerin bilindik prenseslere benzemeyip, kadın kimliği ile hikaye içinde var olması bu durumun oluşmasını sağlamıştı. Oluşturulan "#GiveElsaAgirlfriend" (Elsa’ya bir kız arkadaş bulun) hashtag’i de Disney'i eşcinsel bir hikaye arayışına sokturmuştu.
Bu olayların etkisiyle de geçtiğimiz gün buna benzer bir kampanya Kaptan Amerika için başlatıldı. Artık Marvel'in süper kahramanı için de bir erkek arkadaş isteniyor. Hatta hayranlar yapımcıların işini kolaylaştırmak için bu arkadaşın kim olacağını bile buldular.
Sebastian Stan tarafından canlandırılan Captain America'nın en yakın arkadaşı Bucky, seyirciler tarafından bu role uygun görülen isim. Ancak şu ana kadarki hikayede ikisinde de herhangi bir homoseksüel eğilim görülmediği için bu durumun filme yedirilmesi kolay olmayabilir.
Zaten, Hayley Atwell tarafından hayat verilen Peggy Carter'ı göz önünde bulundurduğumuzda Captain America heteroseksüel biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Peggy Carter, Captain America: Civil War'da öldürüldüğünden beri Steve Rogers pek de ortalıkta görünür değil.
Hayranlar bu kampanyayı desteklerini belirtiyorlar. Kaptan Amerika endeksi olmasa bile, hikayeye eşcinsel bir aşkın katılması da hem onların hem yapım ekibinin de gündemini oluşturuyor. Bu da artık Marvel'de de gay karakterlere rastlayacağımızın göstergesi oluyor.
İster Frozen'in yapımcısı Disney'i ele alın isterseniz de öteki büyük yapım şirketlerini, herkes artık sinemada kadın hikayelerini ve Queer kuramı dahilindeki eşcinsel, transseksüellik ve biseksüel hikayelerini görünür kılmaya başladı. Zaten sinemanın, dünyada var olan bu özgür sosyal yaşama karşı kendini kapamaya çalışması da düşünülemezdi.
AHMET TOĞAÇ
25 Mayıs 2016 22:44
Kaptan Amerika'ya erkek arkadaş lazım
Frozen için başlatılan eşcinsel kampanyanın devamı Kaptan Amerika için geldi.
Mayıs ayının başında Twitter'da Frozen filmi ile ilgili bir "kampanya" başlatılmıştı. Frozen filmindeki prenses karakterlerin bilindik prenseslere benzemeyip, kadın kimliği ile hikaye içinde var olması bu durumun oluşmasını sağlamıştı. Oluşturulan "#GiveElsaAgirlfriend" (Elsa’ya bir kız arkadaş bulun) hashtag’i de Disney'i eşcinsel bir hikaye arayışına sokturmuştu.
Yorumlar
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Hollywood u yönetenler kafayı mı sıyırdı acaba eşcinsel karakterli filmlerin bir çok ülkede seyredilmesini bırakın girmesi dahi yasaklanır zaten krizde olan sektör tamamen zor duruma düşecektir bu tarz filmlerin seyirci sayısı dahi bellidir böyle filmlere yatırımcı bulmakta zor olacaktır hadi oynayanı buldunuz ki oda çok riskli bir insan bu tarz filimde oynadıktan sonra bir kere öyle sert adam rolünü unutsun aile babası rol ünüde çıkarsın aklından çünki insanların oynayacağı bu değişikliğe alışması zor olacaktır böyle filmler riskli filmler olacaktır hele Asya ülkelerinin bir çoğuna kaçak dahi sokmak istenmeyebilir yakalanmak ölümle dahi sonuçlanacağı için kimse istemez bu riske girmeyi
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çocukları bekleyen tehlike
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Hayranların eşcinsel prenses talebi büyüyorhaber 3 Mayıs 2016
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