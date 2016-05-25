Kaptan Amerika'ya erkek arkadaş lazım

Mayıs ayının başında Twitter'da Frozen filmi ile ilgili bir "kampanya" başlatılmıştı. Frozen filmindeki prenses karakterlerin bilindik prenseslere benzemeyip, kadın kimliği ile hikaye içinde var olması bu durumun oluşmasını sağlamıştı. Oluşturulan "#GiveElsaAgirlfriend" (Elsa’ya bir kız arkadaş bulun) hashtag’i de Disney'i eşcinsel bir hikaye arayışına sokturmuştu.







Bu olayların etkisiyle de geçtiğimiz gün buna benzer bir kampanya Kaptan Amerika için başlatıldı. Artık Marvel'in süper kahramanı için de bir erkek arkadaş isteniyor. Hatta hayranlar yapımcıların işini kolaylaştırmak için bu arkadaşın kim olacağını bile buldular.







Sebastian Stan tarafından canlandırılan Captain America'nın en yakın arkadaşı Bucky, seyirciler tarafından bu role uygun görülen isim. Ancak şu ana kadarki hikayede ikisinde de herhangi bir homoseksüel eğilim görülmediği için bu durumun filme yedirilmesi kolay olmayabilir.







Zaten, Hayley Atwell tarafından hayat verilen Peggy Carter'ı göz önünde bulundurduğumuzda Captain America heteroseksüel biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Peggy Carter, Captain America: Civil War'da öldürüldüğünden beri Steve Rogers pek de ortalıkta görünür değil.







Hayranlar bu kampanyayı desteklerini belirtiyorlar. Kaptan Amerika endeksi olmasa bile, hikayeye eşcinsel bir aşkın katılması da hem onların hem yapım ekibinin de gündemini oluşturuyor. Bu da artık Marvel'de de gay karakterlere rastlayacağımızın göstergesi oluyor.







İster Frozen'in yapımcısı Disney'i ele alın isterseniz de öteki büyük yapım şirketlerini, herkes artık sinemada kadın hikayelerini ve Queer kuramı dahilindeki eşcinsel, transseksüellik ve biseksüel hikayelerini görünür kılmaya başladı. Zaten sinemanın, dünyada var olan bu özgür sosyal yaşama karşı kendini kapamaya çalışması da düşünülemezdi.







AHMET TOĞAÇ