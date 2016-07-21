Karanlık korkusu: 'Işıklar Sönünce' neden korkuyoruz?

Bir duyguyu birden fazla kez hissetmek onun etkisini azaltmıyor. Hayatınız boyunca defalarca mutluluk, bir o kadar da mutsuzluk duyarsınız. Ancak ne mutluluk, ne de mutsuzluk etkisinden bir şey kaybeder. Korkular da böyledir. Asansörde bir kez kalmış olmanız, bir daha asansörde kaldığınızda korkmayıp, durumu kolaylıkla toparlayabileceğinizi işaret etmez her zaman. O yüzden, bir kez karanlıkta korku hissettiyseniz, bunu bir daha ve bir daha hissedersiniz. Lights Out, belki de dünyanın en yaygın korkularından birine yoğunlaşan bir korku filmi. Yönetmeni David F. Sandberg, filmi önce kısa film formatında çekmiş ve daha sonra da uzun metraja 2016 yılında Warner Bros. yapımcılığında taşımış. 22 Temmuz'da vizyona girecek olan film, oldukça etkili ve dikkat çekici bir konuyu, temelde karanlık korkumuzu, ele alıyor.
Rebecca'nın yaşadıkları bir noktaya kadar bize tanıdık geçiyor. Tanıdık geliyor çünkü "yatağın altındaki canavar"ı zihnimiz, yatağın altı karanlık olduğu için yaratır çocukken. Kopkoyu bir karanlığın üstünde uyumak, çocuk zihnini çoğunlukla rahatsız eder. Geceleri çoğu zaman su içmek için yatağımızdan kalktığımızda bile evin içindeki tüm ışıkları açmak isteriz ve karanlık sokaklar bizim için hiçbir zaman tercih edilesi olmadı. Öyle ki karanlık, görsel manipülatifliği nedeniyle orada olmayan bir şeyi görüyormuşuz yanılgısına defalarca düşmemize, uzaktaki bir nesneyi bambaşka bir şeye benzetmemize sebep olur. Karanlık yanıltıcıdır. Işıklar Sönünce filmi, bu yüzden oldukça evrensel bir temayı işliyor. Diana olarak bilinen ve yalnızca karanlıkta karşılarına çıkan tuhaf yaratık, oldukça cani ayrıca. Rebecca ve Martin, bu dehşet verici korkuyla hem yüzleşmek, hem de onunla mücadele etmek zorunda kalıyor.
Böcek, yılan, yangın gibi korkularımızın tamamı aslında evrimsel kökenimize ve atalarımıza dayanıyor. Bir böceğin yerde gezmesi veya bulunduğumuz ortamda ışığın gidip gelmesi, bir silah veya nükleer savaş tehdidi görmemizden daha çok korkutabiliyormuş bizi örneğin. Bu oldukça ilgi çekici. Ayrıca karanlık, kontrolü elden kaybetmek üzere olduğumuz hissini de uyandırıyor. Görme yetimizin kısıtlanması, beynimizin boşlukları doldurmasına neden oluyor. Bu yüzden karanlıkta gördüğümüz şekilleri, başka bir şeye benzetmemize ya da olmayan bir şeyleri görüyormuşuz gibi hissetmemize neden oluyor. İşte Işıklar Sönünce'deki Diana, eğer bu kadar soruna neden olmasa ve bir katil olmasaydı, tüm bunlarla açıklayıp geçebileceğimiz bir yanılgıydı. Ancak öyle görünüyor ki film, bize bundan daha fazlasını vadediyor.
En ilkel ateş yakma yönteminden bugünkü dev jeneratörlere kadar yaptığımız her şey, bilinmezi yenmek içindi. Mağaralarda yaşayan atalarımız, ateşe ve onun ışığına yakın durmaya çalışıyordu. Daha sonra farklı tekniklerle ışığı üretmeye başladık. Karanlık korkumuz her ortaya çıktığında, bir kez daha ışığa sığınmaya çalıştık.
ANDAÇ ÜZEL