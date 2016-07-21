Karanlık korkusu: 'Işıklar Sönünce' neden korkuyoruz?

Bir duyguyu birden fazla kez hissetmek onun etkisini azaltmıyor. Hayatınız boyunca defalarca mutluluk, bir o kadar da mutsuzluk duyarsınız. Ancak ne mutluluk, ne de mutsuzluk etkisinden bir şey kaybeder. Korkular da böyledir. Asansörde bir kez kalmış olmanız, bir daha asansörde kaldığınızda korkmayıp, durumu kolaylıkla toparlayabileceğinizi işaret etmez her zaman. O yüzden, bir kez karanlıkta korku hissettiyseniz, bunu bir daha ve bir daha hissedersiniz. Lights Out, belki de dünyanın en yaygın korkularından birine yoğunlaşan bir korku filmi. Yönetmeni David F. Sandberg, filmi önce kısa film formatında çekmiş ve daha sonra da uzun metraja 2016 yılında Warner Bros. yapımcılığında taşımış. 22 Temmuz'da vizyona girecek olan film, oldukça etkili ve dikkat çekici bir konuyu, temelde karanlık korkumuzu, ele alıyor.

Rebecca'nın korkusu, hepimizin korkusu







Çocukluğu boyunca ışıklar kapandığında tuhaf şeyler gören bir karakter Rebecca. Çocukluğunu geçirdiği evden ayrıldığında her şeyin biteceğini düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez. Çünkü küçük kardeşi Martin de aynı şeyleri yaşamaktadır. Büyüyünceye kadar türlü zorluklarla gerçek algısı yıkılan Rebecca, artık Martin'e yardım etmek zorundadır. Mücadele ettiği şey oldukça zorludur ve korku asla peşini bırakmaz. Gördüğü şeylerin gerçek olup olmadığı, Martin'i bu durumdan nasıl kurtarabileceği ve daha onlarca soru ile karşı karşıyadır Rebecca.





Rebecca'nın yaşadıkları bir noktaya kadar bize tanıdık geçiyor. Tanıdık geliyor çünkü "yatağın altındaki canavar"ı zihnimiz, yatağın altı karanlık olduğu için yaratır çocukken. Kopkoyu bir karanlığın üstünde uyumak, çocuk zihnini çoğunlukla rahatsız eder. Geceleri çoğu zaman su içmek için yatağımızdan kalktığımızda bile evin içindeki tüm ışıkları açmak isteriz ve karanlık sokaklar bizim için hiçbir zaman tercih edilesi olmadı. Öyle ki karanlık, görsel manipülatifliği nedeniyle orada olmayan bir şeyi görüyormuşuz yanılgısına defalarca düşmemize, uzaktaki bir nesneyi bambaşka bir şeye benzetmemize sebep olur. Karanlık yanıltıcıdır. Işıklar Sönünce filmi, bu yüzden oldukça evrensel bir temayı işliyor. Diana olarak bilinen ve yalnızca karanlıkta karşılarına çıkan tuhaf yaratık, oldukça cani ayrıca. Rebecca ve Martin, bu dehşet verici korkuyla hem yüzleşmek, hem de onunla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Filmde Rebecca'nın erkek arkadaşı Bret'i canlandıran Alexander DiPersia'ya çocukluğundaki korkuları sorulduğunda verdiği yanıt, aslında Işıklar Sönünce'nin ne kadar isabetli bir konuyu işlediğini ortaya koyuyor:

"Ben de evde yalnızken çatalları, bıçakları ve tüm kesici aletleri saklayanlardan biriydim. Karanlıktan da korkuyordum. Işığı kapattıktan sonra yatağıma kadar gidip gidememenin korkusunu yaşıyordum."

Peki dünyanın en evrensel korkusunu bize yaşatan ne? Neden karanlıktan korkuyoruz?

Karanlık korkusunun psikolojiyle ilişkisi ne?













Sürekli bir yerlerde ışık olmasına ve hatta "ışık kirliliği"yle karşı karşıya olmamıza rağmen, neden hala karanlıktan korkuyoruz? Evrimsel sürecin üzerimizde bıraktığı bir akşamdan kalmalık olabilir mi bu?



Böcek, yılan, yangın gibi korkularımızın tamamı aslında evrimsel kökenimize ve atalarımıza dayanıyor. Bir böceğin yerde gezmesi veya bulunduğumuz ortamda ışığın gidip gelmesi, bir silah veya nükleer savaş tehdidi görmemizden daha çok korkutabiliyormuş bizi örneğin. Bu oldukça ilgi çekici. Ayrıca karanlık, kontrolü elden kaybetmek üzere olduğumuz hissini de uyandırıyor. Görme yetimizin kısıtlanması, beynimizin boşlukları doldurmasına neden oluyor. Bu yüzden karanlıkta gördüğümüz şekilleri, başka bir şeye benzetmemize ya da olmayan bir şeyleri görüyormuşuz gibi hissetmemize neden oluyor. İşte Işıklar Sönünce'deki Diana, eğer bu kadar soruna neden olmasa ve bir katil olmasaydı, tüm bunlarla açıklayıp geçebileceğimiz bir yanılgıydı. Ancak öyle görünüyor ki film, bize bundan daha fazlasını vadediyor.

Karanlıktan kurtulmak için çok çabaladık











En ilkel ateş yakma yönteminden bugünkü dev jeneratörlere kadar yaptığımız her şey, bilinmezi yenmek içindi. Mağaralarda yaşayan atalarımız, ateşe ve onun ışığına yakın durmaya çalışıyordu. Daha sonra farklı tekniklerle ışığı üretmeye başladık. Karanlık korkumuz her ortaya çıktığında, bir kez daha ışığa sığınmaya çalıştık.

Şimdilerde geldiğimiz noktada ise artık neredeyse hiç sönmemeyi garanti eden ışık kaynaklarımız var. Bunların da fiziksel ve zihinsel zararları bulunuyor elbette. Karanlık Melatonin salgılamamızı sağlarken, gece ışıkları açık bırakıp uyumak orta uzun vadede beynimize zarar veriyor. Ayrıca doğamızda gündüzü (yani aydınlığı) yaşamak kadar, geceyi yaşamak da var. Bundan kaçmamamız gerek. Bu yüzden Işıklar Sönünce, bir gün gerçekten ışıkların sönebileceğini işaret ediyor. O durumda ne yapardık?

Korku filmleri karanlık korkumuzu yenebilir mi?







Zombi istilası durumunda ne yapmamız gerektiğini zombi filmlerinden öğrendik -belki de tüm bildiklerimiz yanlış, ama olsun. Nesilden nesile geçme özelliği de bulunan korkularımızdan sıyrılabilmek için, korku filmleri izler ve korku hikayeleri okuruz. Böylece kendimizi, o duruma düşsek ne yapmamız gerektiğini düşünerek hazırlanırız. Oldukça basit görünen bir korku filminin bile öğretici yanları var. Yine de tüm bu filmler veya öykülerin korkumuzdan tamamen sıyrılmamızda etkili olup olmayacağı tartışılabilir tabii ki.

Işıklar Sönünce bize, çocukluğumuzdan gelen bir korkuyla mücadele etmeyi öğretiyor. Biz bu korkuyla büyüyoruz, daha sonra kardeşimiz de aynı korkunun pençesine kapılıyor. Sonra da ona yardım etmeye çabalıyoruz. Karşımızdaki şey, dünyanın en evrensel korkusu.

Işıklar sönünce bu cuma vizyona giriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Teresa Palmer, Maria Bello, Billy Burke, Gabriel Bateman ve Alexander DiPersia yer alıyor.







ANDAÇ ÜZEL