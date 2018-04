Karanlık Sır/Marrowbone Film Eleştirisi

Özellikle aile içinde, bireylerden saklanan sırlar çoğu zaman ilerleyen zamanda çok daha zarar verecek nitelikte ortaya çıkar. Bu durum para ya da ilişki yönünden veya başka çıkarlar doğrultusunda olabilir. Ancak er ya da geç ortaya çıkacak olan doğrular genellikle sırrı paylaşan dahil tüm aile üyelerine dokunur. Bu tema doğrultusunda sinemada aile içerisindeki entrikaları bol bol izledik, yani bize uzak bir konu değil. Bu hafta vizyona giren Karanlık Sır ise olayı daha psikolojik bir boyuta taşıyor ve gizemini son dakikasına kadar koruyor.

Jack ve üç kardeşi Billy, Jane ve Sam kendilerine kötü davranan ve peşlerinden gelen babalarından kurtulmak amacıyla anneleriyle beraber kırsal bir bölgeye yerleşirler. Annesi de yakın zamanda ölümcül bir hastalığa yakalanınca üç kardeş yaşları reşit olmadığı için kanun gereği bir yetimhaneye yerleştirilmek durumunda kalacaklardır. Ailenin en büyüğü 17 yaşındaki Jack annesinin ölümü sonrası kardeşlerinden ayrılmamak için bir çare düşünmek zorundadır. Bu çare annesinin ölümünü dışarıdan kimseye belli etmemektir. Ancak bununla beraber Jack’in taşıdığı bir sır daha vardır ki tüm ailenin başına bela olacaktır.

Jack’in kardeşlerini korumak amacıyla ortaya koyduğu saplantılı tavırları karşısında ona yardımcı olabilecek tek kişi ise yakın zamanda tanıştığı ve hoşlandığı Allie’dir. Allie hem Jack’ten hoşlanmakta hem de Jack’in taşıdığı sırrı merak etmektedir. Jack’in karşısına çıkan potansiyel tehlikelere karşı tavrı Allie’yi korkuttuğu gibi merakını da arttırıyor. Seyirci olarak bizler de Allie ile birlikte Jack’in sırrını adım adım öğrenmeye ilerlerken tüm karakterleri bu hikâye örgüsü içinde bir yere konumlandırmaya, büyük resmi görmeye çabalıyoruz. Bu türü seven kişiler için zaten bu durum filme bağlayıcılığı oluşturuyor. Salt bir korku mu yoksa psikolojik bir gerilim mi izliyoruz sorusu ancak Jack’in gözlerinden hikâyeyi izlediğimizde ortaya çıkıyor ve tatmin eden bir final sunuyor.

Bu tarz aile içi gerilim temalı filmler tek düze ve tahmin edilebilir şekilde gittiği takdirde oldukça sıkıcı olabiliyor. Karanlık Sır’ın ilk yarısı oldukça yavaş gidiyor ki bu da acaba film böyle mi bitecek hissi uyandırıyor. Çünkü tür gereği film yavaş aksa bile merakı canlı tutmak son derece önemli. Gerilim unsuru baba mı, dışarıdaki insanlar mı yoksa doğaüstü bir varlık mı gibi sorular akılları meşgul ediyor. Bu bağlamda ilk yarı hayli yavaş seyreden film ikinci yarıda kendini bu sorulara bırakınca daha da bir merak uyandırıyor. Özellikle Jack rolündeki George MacKay gayet başarılı bir oyunculuk sergilerken çocuk roller de gayet yerinde ve sırıtmayan performanslar gösteriyorlar. 2015 yılında büyük övgü toplayan korku filmi The Witch ile kendisini kitlelere tanıtan ve korku/gerilim türüne iyiden iyiye ısınan Anya Taylor-Joy her ne kadar biraz geri planda kalmış olsa da yine de böyle bir filmde kendisini görmek keyif veriyor. 2007 yapımı oldukça ses getiren Gizem/Gerilim filmi “Yetimhane” (The Orphanage)’nin senaristliğini üstlenen Sergio G. Sánchez’in ilk yönetmenlik denemesi olan Karanlık Sır, çok büyük beklenti ile gidilmediği takdirde türün hayranlarını eli boş göndermeyecek bir yapım.

Puan: 6/10

Egemen Tokatlıoğlu