Karayip Korsanları 6 Johny Deep’siz mi olacak?

Gelen kulis bilgilerine göre Disney, sessiz sedasız Karayip Korsanları 6’nın senaryosunu yazdırmaya başlamış. Dead Men Tell No Tales filminin yönetmenlerinden Joachim Ronning, bu kez yönetmen koltuğunda tek başına oturacak gibi görünüyor. Senaryoyu serinin senaristlerindenTed Elliott, Terry RossioveJeff Nathansonbirlikte kaleme alıyorlar.

Bu kadar gelişme yaşanırken akıllara bir tek soru geliyor; Jack Sparrow rolüyle özdeşleşen Johny Deep seriye dönecek mi?

Disney cephesi bir süre önce Galaksinin Koruyucuları serisinin yönetmeni James Gunn‘ı, 10 yıl önce yaptığı pedofili üzerine berbat esprileri yüzünden Marvel’den kovmuştu. Hatta bir grup Marvel serisi oyuncuları yönetmenlerinin arkasında durarak, Disney’i bu kararından vazgeçirtmek için bir bildiri yayınlamıştı. Görünen o ki Disney, Gunn’ı tekrar işe almayacak. Konunun Johny Depp’le ilgisi ise eski eşiAmber Heard‘e şiddet uygulamış, pek çok kişiyle kavga etmiş olması. Aktörün seriye geri dönmesi, Disney’in ikiyüzlülüğü olarak görülecektir. Warner Bross, Johny Deep’i Fantastic Beastsserisine dahil ettiği için yoğun bir şekilde eleştiriliyor.

Diğer bir cephede ise serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, Johny Depp’sizKarayip Korsanlarıolmayacağı düşüncesinde. Onsuz serinin devam edebileceğini düşünmüyor hatta serinin bu kadar başarılı olmasını Deep’in performansına bağlıyor. Johny Depp’in eski eşine şiddet uyguladığı haberlerine rağmen sinema salonları dolmuş, film 795 milyon dolar kazandırmıştı. Tabii ki Depp’li 6. filmin de bu parayı kazandıracağı garanti değil.Tabii artık son karar Disney’in, onu bekleyeceğiz.