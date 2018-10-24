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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Ekim 2018 08:36

Karayip Korsanları çekilecek mi?

Sevilen seri Karayip Korsanları çekilecek mi? Disney son kararını verdi.


Disney, Johnny Depp’li Karayip Korsanları’nı yeniden çevireceğini açıkladı. Yani seriye sil baştan başlanacak. Senaristlik için Deadpool’un yazarları Rhett Reese ve Paul Wernick’le görüşmelere başlandı. Yönetmen henüz belli değil.


Bu gelişmeler karşısında akıllara tek soru geliyor; Jack Sparrow rolüyle özdeşleşen Johny Deep seriye dönecek mi? Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, Johny Depp’siz Karayip Korsanları olmayacağını söylemişti. Fakat Disney cephesi Johnny Depp hakkında çıkan şiddet haberlerinden oldukça rahatsız. Diğer bir söylenti ise; Disney Johnny Depp’i istemediği için seriyi yeniden filme alacağını açıkladı. Disney oyuncu kadrosunu açıklayana kadar daha çok söylenti gelecek gibi...


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