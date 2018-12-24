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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Aralık 2018 10:54

Karayip Korsanları’nda bir devrin sonu! Şimdi ne olacak?

Disney’in çok sevilen serisi, Johnny Depp’in kariyerindeki en büyük yapı taşlarından Karayip Korsanları’nda yeni dönem resmen başladı. Peki Johnny Depp’siz Karayip Korsanları nasıl olacak?


5 filmlik muhteşem maceradan sonra Disney cephesi, Karayip Korsanları serisinin başrol oyuncusu Johnny Depp’le artık çalışmayacağını duyurmuştu. Hakkında çıkan olumsuz haberler yüzünden bu kararı verdiklerini belirten Disney yöneticileri, serinin yeniden mi çekileceği yoksa kaldığı yerden devam mı edeceği sorularını yanıtsız bırakmıştı. Gelen son haberlere göre Karayip Korsanları’nın en popüler karakteri Jack Sparrow’u canlandıran Johnny Depp’in kesinlikle projede yer almayacağını ve yeni bir hikayeyle Karayip Korsanları’nı yeniden çekeceklerini açıkladılar. Marvel’in en sevilen filmleri arasında yer alan Deadpool senaristleri Rhett Reese ve Paul Wernick'inyeni Karayip Korsanları serisini yazacakları da netleşti.



Disney’İn üst düzey yöneticilerinden Sean Bailey yaptığı açıklamada: “Projeye yeni bir enerji, canlılık getirmek istiyoruz.” dedi. Orijinal Karayip Korsanları serisinin senaristi Stuart Beattie konuyla ilgili: “Bence harika bir seriydi. Jack Sparrow karakteri, Johnny Depp’in mirası olacak. Hem bizim hem de onun için çok mutluyum. Çünkü biz unutulmaz bir projeye imza attık. Bu seride yer alan herkesi çok seviyorum. Evet, yeniden yer almayı çok isterdim ama olmadı.” şeklinde açıklama yaptı.


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