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Sinema>  Sinema Haberleri
3 Ekim 2016 14:44

Karayip Korsanları'nın yeni filmi geliyor

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı'ndan ilk Türkçe fragman yayınlandı.

Serinin yeni filmi Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı'ndan ilk Türkçe altyazılı ve Türkçe dublajlı fragmanlar yayınlandı. Film, Johnny Depp ve Javier Bardem'i buluşturuyor. En son Alice Harikalar Diyarı'nda: Aynanın İçinden filminde izlediğimiz Johnny Depp, filmle birlikte korsanlığa geri dönüyor! Beşinci Karayip Korsanları filmi Salazar'ın intikamı, yayınlanan fragmanıyla hakkındaki beklentiyi daha da artırmayı başardı. Film konusu ve oyuncu kadrosu itibariyle oldukça dikkat çekici.


Johnny Depp, Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı filminde ikonik ve heyecan verici anti-kahraman rolü Jack Sparrow ile sinemaya geri dönüyor. Çılgın maceralara atılan talihsiz Jack Sparrow yaklaşan kötü kaderin rüzgarını hissetmeye başlamıştır. Korkunç Kaptan Salazar (Javier Bardem) tarafından yönetilen ölümcül hayalet korsanlar, Jack hariç denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni’nden kaçmıştır ve Jack’in hayatta kalmak için tek umudu efsanevi Poseidon Asası’nı bulmaktır.
johnny Depp ve Javier Bardem'e Brenton Thwaites, Kevin R. McNally, Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani, Stephen Graham, David Wenham ve Geoffrey Rush eşlik ediyor. Filmin Türkiye'deki vizyon tarihi 26 Mayıs 2017 olarak belirlenmiş durumda.


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