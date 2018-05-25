Kaş'ta Kamera Önü Oyunculuk ve Film Okuma kampı!

Karnaval filminin yönetmeni Can Kılcıoğlu, Kaş'ta oyunculuk ve film okuma kampı düzenliyor. 6-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek oyunculuk kampı,6 gece 7 gün sürecek.
2 kişilik bungalovlarda konaklanılacak kampta sabahlar meditasyon ile başlayacak, oyunculuk çalışmaları ile devam edecek, öğleden sonra kamera önü oyunculuk pratikleri, akşamları ise film/sahneler izleyip yorumlama-okumalar yapılacaktır
3 öğün yemek, konaklama, Dalaman Havalimanı-Kaş kamp yeri transferi, her gün kamp yeri-deniz ulaşım imkanı, kamp ücretine dahil olacak.
İletişim ve Ön Kayıt: +90 (533) 331 96 78
Bu kamp kaçmaz!