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25 Mayıs 2018 15:59

Kaş'ta Kamera Önü Oyunculuk ve Film Okuma kampı!

6-12 Ağustos tarihlerinde Kamera Önü Oyunculuk ve Film Okuma kampına katılmaya ne dersiniz?



Karnaval filminin yönetmeni Can Kılcıoğlu, Kaş'ta oyunculuk ve film okuma kampı düzenliyor. 6-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek oyunculuk kampı,6 gece 7 gün sürecek.


2 kişilik bungalovlarda konaklanılacak kampta sabahlar meditasyon ile başlayacak, oyunculuk çalışmaları ile devam edecek, öğleden sonra kamera önü oyunculuk pratikleri, akşamları ise film/sahneler izleyip yorumlama-okumalar yapılacaktır


3 öğün yemek, konaklama, Dalaman Havalimanı-Kaş kamp yeri transferi, her gün kamp yeri-deniz ulaşım imkanı, kamp ücretine dahil olacak.

İletişim ve Ön Kayıt: +90 (533) 331 96 78


Bu kamp kaçmaz!

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