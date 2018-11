Kate Beckinsale dev projeyi neden bıraktı?

Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, Sherlock Holmes serisi ve son olarak King Arthur: Legend of the Sword gibi başarılı filmlere imzasını atan usta yönetmen Guy Ritchie, bir önce adının Toff Guys olacağı yeni filminin çalışmalarına başladığını açıklamıştı. Filmin başrollerini de Henry Golding, Matthew McConaughey, Hugh Grant ve Kate Beckinsale’e emanet etmişti. Güzel oyuncu Kate Beckinsale ani bir kararla bu dev projede yer almayacağını açıkladı. İddialara göre yakın bir akrabasının rahatsızlığını gerekçe olarak gösteren Beckinsale, projeden çekilmiş. Kulis dedikodularına göre yerine Downton Abbey dizisinin yıldızı Michelle Dockery rol alacak.

Ne filmin yapımcılarından ne de Kate Beckinsale cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Guy Ritchie’nin Toff Guys filmiyle gişede büyük bir başarı yakalamak istediği herkesin bildiği bir gerçek. Fakat bu son gelişmelerle beraber kadın başrolünü Michelle Dockery’e verilmesi ise gişede neler yapabileceği konusunda daha şimdiden soru işaretleri oluşturmuş durumda. Daily Mail’e konuşan film ekibinde çalışan biri Kate Beckinsale’in büyük bir fırsatı kaçırdığını Michelle Dockery’nin ise bu filmle büyük bir çıkış yakalayacağını dile getirdi. Filmin IMDb sayfasındaki oyuncu kadrosunda Kate Beckinsale’in ismi henüz duruyor. Oklahoma’da yaşayan İngiliz uyuşturucu baronunun hikayesini konu alan Toff Guys filminin 2020 yılında vizyona girmesi planlanıyor.