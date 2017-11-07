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Sinema>  Sinema Haberleri
7 Kasım 2017 09:00

Kate Winslet 'seni öpmek istiyorum' deyince...

Kate Winslet ile aktris Allison Janney'nin bu öpücüğü çok konuşuldu.

Hollywood Film Ödülleri önceki gece Beverley Hills'de düzenlenen bir törenle sahipleri buldu.

Törende ödül alan Kate Winslet ile aktris Allison Janney gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu.


42 yaşındaki Winslet, Woody Allen'ın yönetmenliğini üstlendiği Wonder Wheel filmindeki performansıyla ödüle layık görüldü.

Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Kate Winslet, teşekkür konuşmasına birçok başarılı kadın oyuncu ile aynı odada bulunmaktan onur duyduğunu söyleyerek başladı. Ardından Winslet, gecede kendisi gibi bir ödül alan Allison Janney'i öven sözlerle devam etti ve günün birinde onu öpmek istediğinden bahsetti.

Bu sözlerin ardından Allison Janney'nin yerinden kalkarak sahneye yönelmesi ise konukları kahkahaya boğdu.


Heyecanını "İşte gerçekleşiyor" sözleriyle ifade eden Kate Winslet çok geçmeden sahneye çıkıp yanına gelen Allison Janney tarafından dudaklarından öpüldü.

Alkışlar eşliğinde yerine geri dönen Allison Janney'in ardından heyecandan "nefessiz" kaldığını söyleyen Kate Winslet teşekkür konuşmasına kaldığı yerden devam etti.


Kate Winslet törende Wonder Wheel filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü alırken, aktris Allison Janney ise I, Tonya filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı.


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