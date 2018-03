10 Haziran 2016 16:50 Kate Winslet The Mountain Between Us'ta Yakın zamanda çekilecek The Mountain Between Us'ta Idris Elba'ya Kate Winslet'ın eşlik edeceği söyleniyor.

Düşler Ülkesi (Finding Neverland), Hayallerin Peşinde (Revolutinary Road), Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) ve Titanik gibi birçok filmde rol alan ünlü oyuncu Kate Winslet, Collateral Beauty isimli filmi henüz yapım aşamasındayken yeni bir filmle ismini duyurdu. Yakın zamanda çıkan söylentilere göre Kate Winslet, Idris Elba ile bir filme hazırlanıyor. The Mountain Between Us isimli film, henüz hazırlık aşamasında.









Entertainment Weekly'de yer alan habere göre, aynı adlı Charles Martin romanından uyarlanacağı belirtilen The Mountain Between Us, aynı uçakta bulunan iki yabancının kaza sonrası birlikte kurtulma ve hayatta kalmaya çalışma süreçlerini anlatıyor. Birbirleriyle rötarlı kalkan uçağı beklerken tanışan ikili, daha sonra zorlu bir hayat mücadelesine girişiyor. Karlı bir tundrada hayatta kalmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Filme kaynak olan aynı adlı roman büyük bir beğeni kazanmış ve birçok dile çevrilerek popülerliğini sürdürmüştü. Kitap Türkçe'ye Aramızdaki Sözler ismiyle kazandırılmıştı.





Son zamanların popüler yapımlarında yer alıp birçok farklı filmde karşımıza çıkarak dolu bir yıl geçiren Idris Elba, projenin şu an için onaylanan tek ismi. Idris Elba, yakın zamanda Star Trek: Sonsuzluk, Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan Kara Kule gibi filmlerle izleyiciyle buluşacak. Idris Elba, henüz vizyona giren Zootropolis: Hayvanlar Şehri ve bu yazın merakla beklenen animasyonu Finding Dory'de de seslendirme kadrosunda yer aldı.

Vaat Edilen Cennet (Paradise Now) gibi birçok önemli filmin yönetmeni olan Hany Abu-Assad'ın yöneteceği filmde Kate Winslet'ın yer alıp almayacağı tam olarak bilinmese de, ilgi çekecek bir yapım olması bekleniyor.