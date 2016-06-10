Düşler Ülkesi (Finding Neverland), Hayallerin Peşinde (Revolutinary Road), Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) ve Titanik gibi birçok filmde rol alan ünlü oyuncu Kate Winslet, Collateral Beauty isimli filmi henüz yapım aşamasındayken yeni bir filmle ismini duyurdu. Yakın zamanda çıkan söylentilere göre Kate Winslet, Idris Elba ile bir filme hazırlanıyor. The Mountain Between Us isimli film, henüz hazırlık aşamasında.
10 Haziran 2016 16:50
Kate Winslet The Mountain Between Us'ta
Yakın zamanda çekilecek The Mountain Between Us'ta Idris Elba'ya Kate Winslet'ın eşlik edeceği söyleniyor.
Düşler Ülkesi (Finding Neverland), Hayallerin Peşinde (Revolutinary Road), Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) ve Titanik gibi birçok filmde rol alan ünlü oyuncu Kate Winslet, Collateral Beauty isimli filmi henüz yapım aşamasındayken yeni bir filmle ismini duyurdu. Yakın zamanda çıkan söylentilere göre Kate Winslet, Idris Elba ile bir filme hazırlanıyor. The Mountain Between Us isimli film, henüz hazırlık aşamasında.
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