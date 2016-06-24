Müzisyen Josh Kelley ile 8 yıllık evliliği devam eden oyuncu Katherine Heigl, üçüncü çocuğunu bekliyor. 7 yaşında Naleigh ve 4 yaşında Adelaide isimli iki çocuk annesi Katherine Heigl'in üçüncü çocuğu erkek olacak ve 2017'de doğması bekleniyor. Aile bu haberi "Kelly ailesi ekibimizin yeni üyesini takdim etmekten mutluluk duyuyor" diyerek People'a açıkladı. "Naleigh ve Adelaide daha heyecanlı olamazdı yeni kardeşlerini karşılamak için." diyerek çocuklarının heyecanını da People ile paylaştı.
24 Haziran 2016 16:21
Katherine Heigl, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı
Üçüncü çocuğunu bekleyen Katherine Heigl, bebeğinin ultrason görüntülerini yayınladı.
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