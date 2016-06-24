Katherine Heigl, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı

Müzisyen Josh Kelley ile 8 yıllık evliliği devam eden oyuncu Katherine Heigl, üçüncü çocuğunu bekliyor. 7 yaşında Naleigh ve 4 yaşında Adelaide isimli iki çocuk annesi Katherine Heigl'in üçüncü çocuğu erkek olacak ve 2017'de doğması bekleniyor. Aile bu haberi "Kelly ailesi ekibimizin yeni üyesini takdim etmekten mutluluk duyuyor" diyerek People'a açıkladı. "Naleigh ve Adelaide daha heyecanlı olamazdı yeni kardeşlerini karşılamak için." diyerek çocuklarının heyecanını da People ile paylaştı.









Geçtiğimiz günlerde ilk kez In Touch tarafından açıklanan hamilelikle ilgili gazetede "Katherine ve Josh kariyer planları nedeniyle uzun süredir bir çocuk düşünmüyordu. Ancak öyle görünüyor ki, şu an onlar için en doğru zaman" ifadesini kullandı.







Heigl ise açıklamadan sonra Those Heavenly Days isimli blogunda hayranlarıyla detayları paylaştı: "Evet, Kelley ailesi heyecan verici haberler aldı ve bunu sizinle paylaşmak için deliriyorum. Ailemize yeni biri katılıyor! Beklenmedik ama oldukça heyecan verici bir haberdi bizim için! Çocuklar mutluluktan uçuyor, Josh ve ben de umut doluyuz." Grey's Anatomy dizisinden tanıdığımız oyuncu, evlat edinmek yerine ilk kez kendi çocuğuna sahip olacağını da belirtip "hamilelik benim için yeni bir şey olsa da bir çocuk sahibi olup onu büyütmek konusunda tecrübeliyim." dedi.

Bu blog yazısının içerisinde aynı zamanda bebeğinin ultrason görüntüsünü de paylaştı Heigl. Heigl-Kelley çifti, Naleigh'i 2009 yılında Güney Kore'den, Adelaide'yi ise ABD'den evlat edinmişti. CBS'in yeni dizisi Doubt'la televizyona geri dönen Heigl, hamilelik sürecini büyük bir heyecanla yaşıyor.

Geçtiğimiz yıl Jenny's wedding'te başrol oynayan oyuncunun devam een iki projesi var. Kendisini tekrar sinema filmlerinde izlememizi sağlayacak ve çekimleri devam eden Unforgettable ve CBS'in şu an hazırlıkları devam eden Doubt isimli dizisi. Bununla birlikte yakın zamanda çekimlerine başlanacağı duyurulan Logan Lucky ve yapımı devam eden, Heigl'i seslendirme kadrosunda bulunduran The Nut Job 2 de ünlü oyuncunun hazırlığı içinde bulunduğu projeler arasında.