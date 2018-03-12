Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
12 Mart 2018 12:02

Kaybedenler Kulübü Yolda, internette!

Kaybedenler Kulübü’nün ikincisinin vizyonuna sayılı günler kaldı.


2011'de sinemalarda izlediğimiz, başrollerinde Nejat İşler ve Yiğit Özşener'in rol aldığı, 90’ların efsane radyo programı Kaybedenler Kulübü'ne imza atan Kaan Çaydamlı ve Mete Avunduk’un Kadıköy hikayesini anlatan Kaybedenler Kulübü’nün ikincisi: Kaybedenler Kulübü Yolda'ya sayılı günler kaldı.


Devam filmindeHande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya da var.


Puhu tv resmi Twitter hesabından Kaybedenler Kulübü Yolda ile ilgili yaptığı açıklamada, Kaybedenler Kulübü Yolda'nın ilk 03:32 dakikasının sinemalardan önce bugün (12 Mart 2018) Puhu TV'den yayınlanacağı bilgisi geldi.



Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Kaybedenler Kulübü

    Kaybedenler Kulübü Yolda
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir