Kaybedenler Kulübü Yolda, internette!



2011'de sinemalarda izlediğimiz, başrollerinde Nejat İşler ve Yiğit Özşener'in rol aldığı, 90’ların efsane radyo programı Kaybedenler Kulübü'ne imza atan Kaan Çaydamlı ve Mete Avunduk’un Kadıköy hikayesini anlatan Kaybedenler Kulübü’nün ikincisi: Kaybedenler Kulübü Yolda'ya sayılı günler kaldı.

Devam filmindeHande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya da var.

Puhu tv resmi Twitter hesabından Kaybedenler Kulübü Yolda ile ilgili yaptığı açıklamada, Kaybedenler Kulübü Yolda'nın ilk 03:32 dakikasının sinemalardan önce bugün (12 Mart 2018) Puhu TV'den yayınlanacağı bilgisi geldi.