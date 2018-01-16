Kaybedenler Kulübü Yolda'dan yeni fragman

İki yakın arkadaş Kaan ve Mete'nin bir radyo programıyla başlayan macerası ikinci filmiyle devam edecek. Kaybedenler Kulübü Yolda filmiyle karşımıza çıkan Nejat İşler ve Yiğit Özşener, yaptıkları eğlenceli tatilin sonunda motorlarıyla İstanbul’a doğru yola çıkarken; hayat onlara ve bize yolun, yolculuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi ilerlemediğini, bir kez daha ve oldukça sert bir biçimde gösterecektir.

Yönetmen koltuğunda ise bu kez Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu filmin kadrosunda Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya gibi isimler de yer alıyor. Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği Kaybedenler Kulübü Yolda 16 Mart 2018'de izleyiciyle buluşacak.