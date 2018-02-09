Kaybedenler Kulübü Yolda'dan yeni fragman

Kaan ve Mete adlı iki yakın arkadaşın hikâyesini konu edinen Kaybedenler Kulübü'nün devam filmi Kaybedenler Kulübü Yolda'da, Nejat İşler ve Yiğit Özşener yeniden buluşurken filmin yönetmen koltuğunda bu kez Mehmet Ada Öztekin oturuyor.

Bir yol hikâyesini ele alan bu devam filminde, Kaan ve Mete yaptıkları eğlenceli tatilin sonunda motorlarıyla İstanbul’a doğru yola çıkarken; hayat onlara ve bize yolun, yolculuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi ilerlemediğini, bir kez daha ve oldukça sert bir biçimde gösterecektir. İşler ve Özşener'in başrolleri paylaştığı filmin kadrosunda Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya gibi isimler yer alıyor.

Merakla beklenen Kaybedenler Kulübü Yolda, 16 Mart 2018 tarihinde seyirciyle buluşacak. Yayınlanan en uzun soluklu fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz.