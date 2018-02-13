Kaybedenler Kulübü'nden sevgililer günü sürprizi

Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ve başrollerinde yine Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in yer aldığı fenomenleşen film Kaybedenler Kulübü’nün ikinci filmi Yolda’dan 14 Şubat’a özel teaser geldi.

Devam filminde Kaan ve Mete Olimpos'ta, kalabalık bir Kadıköy grubuyla yaptıkları eğlenceli tatilin sonunda, motorlarıyla İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak yolculuğun iki beklenmedik misafiri daha olacaktır. İstanbul'a doğru ilerlerken, hayat onlara yolun, yolculuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi ilerlemediğini, bir kez daha ve oldukça sert bir biçimde gösterecektir.

Filmin başrol oyuncusu Nejat İşler’in, teaser için Richard Brautigan’ın 'Yirminci Yüzyılda Yaşıyorum' adlı şiirini seslendirdi. 'Tüm yalnızların Sevgilililer Günü kutlu olsun' mesajıyla biten teaser filmin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.