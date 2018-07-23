Kaygı, Kazablanka’da ana yarışmada

67. Berlin Film Festivali’nde Panorama Special seçkisinde dünya galasını yapan KAYGI hemen ardından gösterildiği South by Southwest (SXSW) Film Festivali'nde Luna® Gamechanger Ödülü’nü kazandı. KAYGI Kanada'dan Meksika'ya, Kazakistan'dan İtalya'ya otuzdan fazla festivalde gösterildi. Aralarında Tagesspiegel, Variety, ZDF, Radio Eins, Politiken ve Women and Hollywood’un da bulunduğu elliden fazla uluslararası yayın Ceylan Özgün Özçelik’le röportaj yaptı.
Haber kanalında çalışan bir kurgucunun tekrarlayan kabuslarını yansıtan Kaygı’nın başrolünde Algı Eke yer alıyor.