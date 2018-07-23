Oscar ödüllü Emma Stone, verdiği bir röportajda evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı “Ahlat Ağacı” filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.

67. Berlin Film Festivali’nde Panorama Special seçkisinde dünya galasını yapan KAYGI hemen ardından gösterildiği South by Southwest (SXSW) Film Festivali'nde Luna® Gamechanger Ödülü’nü kazandı. KAYGI Kanada'dan Meksika'ya, Kazakistan'dan İtalya'ya otuzdan fazla festivalde gösterildi. Aralarında Tagesspiegel, Variety, ZDF, Radio Eins, Politiken ve Women and Hollywood’un da bulunduğu elliden fazla uluslararası yayın Ceylan Özgün Özçelik’le röportaj yaptı.

23 Temmuz 2018 15:29 Kaygı, Kazablanka’da ana yarışmada 21-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Cine-Ville Casablanca-Settat Uluslararası Film Festivali'ne yönetmen Ceylan Özgün Özçelik ve ortak yapımcı Armağan Lale de katılıyor.

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