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22 Mayıs 2016 23:33

Kayıp Balık Dory'nin şarkısı Sia'dan

5 Grammy adaylığını bulunan Sia, Kayıp Balık Dory'nin şarkısını seslendirecek.

Şarkıcı ve söz yazarı Sia, Finding Dory filminde karşımıza çıkacak Unforgettable şarkısını The Ellen DeGeneres Show'da söyledi. Sözleri Irving Gordon'a ait olan şarkı, 1951'de yazılmıştı. Yine aynı şarkı 1992'de de Natalie Cole'a Grammy getirmişti.



5 Grammy adaylığı bulunan Sia, 22 şehre yapacağı ve nostaljil şarkıları seslendireceğini duyurmuştu. The Ellen DeGeneres Show'da söylenen şarkı böylelikle filmden önce bir kez daha hatırlanmış oldu.



Ayrıca Ellen DeGeneres bu film için başka bir önemi taşıyor. Çünkü güzel bir tesadüf olarak Finding Dory'nin Dory'sine Ellen sesiyle hayat veriyor. Ellen ile arkadaşlığı da bilinen Sia, "Dory'nin hikayesi beni gerçekten duygulandırdı. Ellen'ı reddedemedim." diye açıklamada bulundu.



Finding Dory, gişe rekorları kıran Finding Nemo'nu uzun süre sonra gelen bir devam filmi. Dory, kısa süreli hafızasıyla "Kayıp Balık Nemo"nun sevilen karakterlerinden biri olmuştu. Aslında "Kayıp Balık Dory"nin bir devam filminden çok bir "spin-off" olduğunu söylesek daha iyi etmiş oluruz. Çünkü isminden de anlaşılacağı üzere bu sefer kaybolan ana karakterimiz Dory.



Finding Nory'nin yönetmeni Andrew Stanton da Sia'nın büyük bir hayranı. Bu da filme katkı sağlayanlar arasındaki duygusal bağın iyice kuvvetlenmesini sağlıyor. Ayrıca Stanton, bu sektörün en önemli isimlerinden biri. Kayıp Balık Nemo'nun da yönetmenliğini yapmakla beraber Wall-E'de hem senarist hem yönetmen; Oyuncak Hikayesi'nde yazar; Up ve Inside Out filmlerinde de yapımcı olarak görev almıştı.



AHMET TOĞAÇ

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