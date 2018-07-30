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Sinema>  Sinema Haberleri
30 Temmuz 2018 08:09

Kazanan Mission: Impossible – Yansımalar

Tom Cruise’lu Mission: Impossible – Yansımalar, Amerika boxoffice listesine zirveden giriş yaptı.


Tom Cruise’u altıncı kez ajan Ethan Hunt olarak izlediğimiz Mission: Impossible – Yansımalar, tüm dünyda aynı anda sinema salonlarına teşrif etti. Aksiyon sevenlerin hayran olduğu Görevimiz Tehlike serisinin yeni halkası 61,500,000 dolarlık gişe geliri elde ederek zirveye oturdu. Görevimiz Tehlike serisinin son filminin oyuncu kadrosunda Altın Küre adaylığı bulunan Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Oscar adayı Alec Baldwin, Altın Küre ödüllü Ving Rhames, Sean Harris, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan ve Angela Bassettyer alıyor. Görevimiz Tehlike 5’i yöneten, Oscar ödüllü Christopher McQuarrie filme hem senarist hem de yönetmen olarak imzasını attı.


Gişe listesinde Mission: Impossible – Yansımalar’a en yakın film Mamma Mia: Here We Go Again! oldu. Müzikal – komedi türündeki film hafta sonu 15 milyon dolarlık hasılat elde etti. Üçüncü sırada Denzel Washington’lu aksiyon gerilim filmi The Equalizer 2 yer alıyor. 14 milyon dolarlık hasılat elde eden filmi, 12,305,000 milyon dolarlık hasılatla animasyon filmi Hotel Transylvania 3 takip etti. Ülkemizde bu hafta vizyona girmeye hazırlanan Teen Titans Go! to the Movies, Amerika’da açılış haftasında 10,510,000 dolarlık hasılat elde ederek ilk 5’e girmeyi başardı.


Elde ettikler gişe gelirine göre son 5’te; Ant-Man and the Wasp, Incredibles 2, Jurassic World: Fallen Kingdom, Skyscraper ve The First Purge filmleri yer alıyor.


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