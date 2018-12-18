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Sinema>  Sinema Haberleri
18 Aralık 2018 16:28

Keanu Reeves: Beklemediğim anda oldu

John Wick serisiyle kariyerinde müthiş bir ivme yakalayan Keanu Reeves, yeni projesi Oyuncak Hikayesi 4 hakkında konuştu.


Geçtiğimiz haftalarda Keanu Reeves’in Oyuncak Hikayesi 4'ün seslendirme kadrosunda yer aldığı belli olmuştu. Haberi doğrulayan Reeves devam halkasındaki rolü hakkında açıklamalarda bulundu.


Reeves karakteri hakkında şöyle konuştu: "Beklemediğim bir anda Pixar’dan telefon geldi. Karakteri bana anlattılar ve bir süre konuştuk. Karaktere bir miktar kendi yorumumu katmama izin verdiler. Şimdiye kadar dört kayıt seansı tamamladık ve oldukça keyifliydi."



Tüm dünyada 1.9 milyar dolar gişe hasılatı elde eden Oyuncak Hikayesi serisinin devam filminin seslendirme kadrosunda Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Kristen Schaal, Bonnie Hunt, Tony Hale, Keegan-Michael Key ve Jordan Peele gibi isimler yer alıyor.


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