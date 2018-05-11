Keanu Reeves, Bill&Ted 3'te!





İlk filmlerle kendi hayran kitlesini yaratan Keanu Reeves ve Alex Winter’lı Bill & Ted serisinin 3. filminin çekileceği resmi olarak kesinleşti.Son olarak serinin eski filmlerinin senaryosunu yazan Chris Matheson - Ed Solomon ikilisi, yönetmen koltuğunu Galaxy Quest’in yönetmeni Dean Parisot’a emanet etmişti.

1989 yılında çekilen Bill & Ted, iki rock’n roll aşığı arkadaşın tarih dersinden kalması ile zamanda yolculuk yapmaları ve Napoleon, Socrates, Freud, Joan of Arc, Abraham Lincoln gibi adını tarihe yazdırmış kişilerle karşılaşmalarını tanışmalarını konu alan nev-i şahsına münhasır bir komedi filmiydi.

Oyuncuların projeye olumlu baktıkları kesinleşirken yapım hazırlıkları devam ediyor. Henüz vizyon tarihi ve diğer oyuncuların belli olmadığı filmin adı Bill & Ted Face the Music olarak belirlendi. 2019'da izleriz diye düşünüyoruz ve merakla bekliyoruz.