19 Nisan 2017 15:51 Keira Knightley, Karayip Korsanları fragmanında! Senenin merakla beklenen filminde, beklenmedik bir sürpriz söz konusu: yeni Karayip Korsanları'nda Keira Knightley de var!

Öyle görünüyor ki Keira Knightley artık hayranlarının ısrarından bıktı ve sonunda beyaz perdede karşımıza çıkmaya hazır.

Beşinci Karayip Korsanları filmi Kafatası Krallığı'ndan yayınlanan yeni uluslar arası fragman, daha önce çok kez gördüğümüz fragmanlarla aynı yapıdaydı, klasik bir Karayip Korsanları hissi veriyordu. Ancak yaklaşık bir dakikalık bir aksiyondan sonra, Elizabeth Swann Turner ile karşılaştık. Turner hala harika görünüyor. Elizabeth'in gerçek aşkı Will Turner da aynı şekilde filmin kadrosunda bulunuyor ve fragmanda da tüm harikalığıyla göz dolduruyor. Keira Knightley'in canlandırdığı Elizabet Turner karakteri, oldukça dikkat çekti fragmanda izleyicilerin karşısına çıkmasıyla birlikte.







Film, 26 Mayıs'ta vizyona girecek.