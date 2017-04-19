Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
19 Nisan 2017 15:51

Keira Knightley, Karayip Korsanları fragmanında!

Senenin merakla beklenen filminde, beklenmedik bir sürpriz söz konusu: yeni Karayip Korsanları'nda Keira Knightley de var!

Öyle görünüyor ki Keira Knightley artık hayranlarının ısrarından bıktı ve sonunda beyaz perdede karşımıza çıkmaya hazır.

Beşinci Karayip Korsanları filmi Kafatası Krallığı'ndan yayınlanan yeni uluslar arası fragman, daha önce çok kez gördüğümüz fragmanlarla aynı yapıdaydı, klasik bir Karayip Korsanları hissi veriyordu. Ancak yaklaşık bir dakikalık bir aksiyondan sonra, Elizabeth Swann Turner ile karşılaştık. Turner hala harika görünüyor. Elizabeth'in gerçek aşkı Will Turner da aynı şekilde filmin kadrosunda bulunuyor ve fragmanda da tüm harikalığıyla göz dolduruyor. Keira Knightley'in canlandırdığı Elizabet Turner karakteri, oldukça dikkat çekti fragmanda izleyicilerin karşısına çıkmasıyla birlikte.


Film, 26 Mayıs'ta vizyona girecek.
Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir