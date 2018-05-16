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16 Mayıs 2018 11:10

“Kelebekler” filminin orijinal müzikleri albümü geliyor!

Albüm, 18 Mayıs’ta LU Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alacak!



Sundance ödüllü, Tolga Karaçelik imzalı filmin çok beğenilen müziklerini ve müzik süpervizörlüğünü Ahmet Kenan Bilgiç yaptı. Akustik folk bir atmosferin hakim olduğu albümde, Bilal Karaman ve Ahmet Kenan Bilgiç’in çaldığı gitarlara, kalimba, dulcimer ve elektrik gitar eşlik ediyor.

Albümde ayrıca, Kenan (Bartu Küçükçağlayan) karakterinin 80’ler synth-pop cep telefonu melodisi ve Cemal (Tolga Tekin) karakterine ait Almanca trap bir parça bulunuyor. Filmin giriş masalını ise oyuncu Şebnem Hassanisoughi seslendiriyor.


Hem gişedeki başarısı hem de festivallerden aldığı ödüllerle son zamanların en ses getiren yerli filmlerinden “Kelebekler” filminin orijinal müzikleri albümü, 18 Mayıs’ta LU Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alacak! Film hala vizyondayken de kaçırmayın deriz.


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    Kelebekler
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