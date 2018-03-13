Kelebekler filminin yeni fragmanı yayınlandı!





Türk sinemasının yüz akı, ödüllü filmler “Gişe Memuru” ve “Sarmaşık” filmleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Tolga Karaçelik’in senaryosunu yazıp yönettiği son filmi “Kelebekler”de; Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Serkan Keskin, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi sevilen oyuncular rol alıyor.

Tolga Karaçelik, “Kelebekler” ile Sundance Film Festivali 2018’de tarihi bir başarıya imza atarak, Dünya Sineması Jüri Büyük Ödülü kazanan ilk ve tek yerli yapım oldu.

Kelebekler”, 30 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

30 yıl ayrı kaldıktan sonra tuhaflıklara sahip köylerinde bir araya gelen üç kardeşi canlandırdığı “Kelebekler”in afişi ve fragmanı yayınlandı.