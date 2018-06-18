18 Haziran 2018 12:20 Kelebekler'e Bükreş'ten de ödül! Bükreş Uluslararası Film Festivali en iyi film ödülü: Kelebekler



Dünya prömiyeri bu yıl Ocak 2018'de düzenlenen Sundance Film Festivali‘nde gerçekleştirilen ve festivalden en iyi film ödülü alan Tolga Karaçelik imzalı film, birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla biraraya gelmelerini konu alıyordu. Film Mart'ta ülkemize girmiş ve çok beğenilmişti.

Filmin kendi sosyal medyasından paylaşılan videoya göreBükreş Uluslararası Film Festivali en iyi film ödülü de Kelebekler'in oldu. Festival 11-16 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.