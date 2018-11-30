Kelly Brook hayranının evlenme teklifini kabul etti

Geçtiğimiz günlerde Billy Zane, Jason Statham, Thom Evans ve David McIntosch gibi eski sevgililerini kızdıracak bir açıklama yapan güzel oyuncu Kelly Brook, bu sefer de herkesi hem şaşırtan hem de güldüren bir olaya imza attı. Instagram hesabından paylaştığı, derin göğüs dekolteli seksi kırmızı elbiseli fotoğrafının altına bir hayranı yorum “benimle evlenir misin?” diye sordu. Seksi yıldız hayranının sorusunu yanıtsız bırakmayarak “Evet, daima evet” yanıtını verdi.

Bu ay katıldığı bir radyo programında yıllarca birlikte olmalarına rağmen evlenmeden ayrıldıkları eski sevgilisi aktör Jason Statham ve diğer eski sevgilileri hakkında evlilik tekliflerinin romantizm de dahil herhangi bir unutulmaz an içermediğini söyledi. Jason King'in sunduğu radyo programına katılan İngiliz manken, "Hiçbirinin evlenme teklifi unutulmaz değildi" dedi.33 yaşındaki İngiliz oyuncu model son olarak Santet adlı korku filminde başrolü üstlenmişti.