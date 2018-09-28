Kelly Brook sahilde şov yaptı

38 yaşındaki İngiliz oyuncu model Kelly Brook, yıllardır kendi adına çıkan takviminden yeni fotoğraflar görücüye çıktı. Yıllar önce iç çamaşırı modeli olarak şöhret olan güzel yıldız soluğu beyazperdede almıştı. Aradan geçen yıllar ve Brook'un kusursuz kıvrımları, onu dünya çapında ünlü bir yıldız haline getirdi. Kelly Brook, yıllardır kendi adına çıkardığı takvimin, 2019 edisyonu için yine birbirinden seksi pozlar verdi. Piranha 3D filminin seksi yıldızı, kendi adına yayınlayacağı takvim için kumsalda üstsüz poz verdi.﻿

Son dönemde aldığı kilolarla kendini eleştiri oklarının hedefinde bulan Brook, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada halinden son derece memnun olduğunu söylemişti. Kilosuna ve görüntüsüne eskisi kadar takılmadığını açıklayan model, "olduğum gibi mutluyum" açıklamasında bulunmuştu.

2019 Kelly Brook takvimi, internet üzerinden satışa sunulacak.