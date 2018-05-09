9 Mayıs 2018 10:13 Keloğlan, fantastik içerikli bir filmle karşımıza çıkıyor! Filmle ilgili bir teaser yayınlandı





Saçsız başı, pratik zekâsı ve iyi ahlaklılığı ile tanınan, en ünlü Türk masalı kahramanlarından Keloğlan, 40 yıl sonra yeniden beyazperdede.

“Keloğlan”, Türk sinemasında ilk kez fantastik içerikli bir filmle karşımıza çıkıyor olacak. 1970’lerde Rüştü Asyalı’nın canlandırdığı Keloğlan karakterini bu defa Atilla Doğukan Türkyılmaz canlandırıyor. Cankız’ı ise Yağmur Ün canlandırıyor.

Doğa ve hayvan sevgisini fantastik bir film aracılığıyla çocuklara aktarmayı hedefleyen “Keloğlan”da hayvanlar, animasyon karakterler şeklinde yer alıyor. Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru ve Esvet Şahin’in rol aldığı filmde, hayvan haklarının en büyük savunucularından biri olan Ömür Gedik de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Senaryosunu Ferhat Ergün’ün yazdığı, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir’in, görüntü yönetmenliğini Sami Saydan’ın yaptığı film; CGI animasyon, görsel efekt ve gerçek görüntüleri harmanlayarak yaratılan masalsı dünyasıyla, Türk sinemasında yeni bir devirin kapılarını aralıyor olacak gibi gözüküyor.

Teaser'ı izliyoruz.