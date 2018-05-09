Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
9 Mayıs 2018 10:13

Keloğlan, fantastik içerikli bir filmle karşımıza çıkıyor!

Filmle ilgili bir teaser yayınlandı



Saçsız başı, pratik zekâsı ve iyi ahlaklılığı ile tanınan, en ünlü Türk masalı kahramanlarından Keloğlan, 40 yıl sonra yeniden beyazperdede.

“Keloğlan”, Türk sinemasında ilk kez fantastik içerikli bir filmle karşımıza çıkıyor olacak. 1970’lerde Rüştü Asyalı’nın canlandırdığı Keloğlan karakterini bu defa Atilla Doğukan Türkyılmaz canlandırıyor. Cankız’ı ise Yağmur Ün canlandırıyor.


Doğa ve hayvan sevgisini fantastik bir film aracılığıyla çocuklara aktarmayı hedefleyen “Keloğlan”da hayvanlar, animasyon karakterler şeklinde yer alıyor. Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru ve Esvet Şahin’in rol aldığı filmde, hayvan haklarının en büyük savunucularından biri olan Ömür Gedik de konuk oyuncu olarak yer alıyor.


Senaryosunu Ferhat Ergün’ün yazdığı, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir’in, görüntü yönetmenliğini Sami Saydan’ın yaptığı film; CGI animasyon, görsel efekt ve gerçek görüntüleri harmanlayarak yaratılan masalsı dünyasıyla, Türk sinemasında yeni bir devirin kapılarını aralıyor olacak gibi gözüküyor.


Teaser'ı izliyoruz.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir