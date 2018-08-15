Keloğlan Yeni Masal’dan fragman yayınlandı

Yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden beyazperdeye dönen Keloğlan karakterini bu sefer, iki sezondur tiyatroda Keloğlan karakterine hayat veren Atilla Doğukan Türkyılmaz oldu. Modern çağa yaklaşan yeni nesil "Keloğlan" filminde nostaljik Keloğlan filmlerine saygı duruşu ve fantastik hikayeler bir araya geliyor.Türk masalının en ünlü kahramanlarından biri olup, saçsız başı, pratik zekâsı ve iyilik dolu kalbi ile tanınan Keloğlan, bir kez daha maceraya atılıyor. Yeni ve modern hikayesiyle her kesime ulaşmak isteyen kahramanımız, bu sefer hayvanları kurtarmak için arkadaşlarıyla birlikte seferber olacak.

Yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir’in oturduğu fantastik hikayanin senaryosu Ferhat Ergün’e ait. Asuman Dabak,Kaya Akkaya,Yakup YavruveEsvet Şahin’in de rol aldığı filmde, güzeller güzeli Cankız’ıYağmur Üncanlandırıyor.Keloğlan,7 Eylül 2018tarihindesinemalarda seyircilerin karşısına çıkacak.