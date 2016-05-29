34 yaşındaki komedyen Amy Schumer mayolu fotoğrafa getirilen eleştirilere ve yorumlara gene Instagram üzerinden güçlü bir mesaj verdi. Kendisine acımasız eleştiriler yönlendirenlere "Günaydın trolller" diye seslendi.
Amy, sevgilisi Ben Hanisch ile ilişkisinin altıncı ayını kutlamak için Hawaii'de tatil yapıyor. Ben buyum ve böyle mutluyum diyen Amy, oldukça özgüven sahibi bir kadın. Daha evvel çıplak ve yarı çıplak birçok poz veren aktris kilolu fiziğine aldırmıyor.
Amy daha önce yaptığı bir açıklamada sağlıklı olduğu müddetçe kilolu olmanın kendisini için bir problem olmadığını söylemişti. Onun dış görünüşe fazla önem veren birçok kişiye ders veren bu tavrı gerçekten takdir edilmesi gereken bir olay.
Televizyon dizileri ile oyunculuk kariyerinde yükselen 34 yaşındaki aktris, ilk deneyimini North Hollywood isimli bir TV filminde yaşadı. Bu yapım son dönemlerin gözde oyuncuları Kevin Hart, Seth Rogen, Jason Segel gibi oyuncular için de bir ilki oluşturuyordu.
2013 başladığı ve yürütücü yapımcılığını yaptığı "Inside Amy Schumer" dizisinin bazı bölümlerinde yazarlık ve yönetmenlik de yapan Schumer, komedyenliğini bu yapımla kanıtlamıştı. Sinema dünyasındaki son eser "Trainwreck" ise dünya çapında 150 milyon dolara yakın bir hasılat elde etmişti.
Geçtiğimiz senenin yazında ise Amy Schumer, GQ dergisine verdiği Star War temalı "uygunsuz" pozları ile yine olay olmuştu. Serinin yapımcıları ise bu fotoğrafları hem izinsiz hem de ahlaksız olduğu için eleştirmişti. Star Wars hayranlarının bir kısmını eğlendirirken bir kısmını kızdıran aktrisin, herhalde bundan sonra da "uslanmak" gibi bir niyeti bulunmuyor.
İSTANBUL'DA HUZUR ÇOK YAKININIZDA!
AHMET TOĞAÇ
29 Mayıs 2016 21:55
Kendini eleştirenlere, günaydın troller diye cevap verdi
Amy Schumer, paylaştığı fotoğrafa karşı yorum yapanlara cevap verdi: Günaydın troller.
34 yaşındaki komedyen Amy Schumer mayolu fotoğrafa getirilen eleştirilere ve yorumlara gene Instagram üzerinden güçlü bir mesaj verdi. Kendisine acımasız eleştiriler yönlendirenlere "Günaydın trolller" diye seslendi.
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