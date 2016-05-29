Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
29 Mayıs 2016 21:55

Kendini eleştirenlere, günaydın troller diye cevap verdi

Amy Schumer, paylaştığı fotoğrafa karşı yorum yapanlara cevap verdi: Günaydın troller.

34 yaşındaki komedyen Amy Schumer mayolu fotoğrafa getirilen eleştirilere ve yorumlara gene Instagram üzerinden güçlü bir mesaj verdi. Kendisine acımasız eleştiriler yönlendirenlere "Günaydın trolller" diye seslendi.



Amy, sevgilisi Ben Hanisch ile ilişkisinin altıncı ayını kutlamak için Hawaii'de tatil yapıyor. Ben buyum ve böyle mutluyum diyen Amy, oldukça özgüven sahibi bir kadın. Daha evvel çıplak ve yarı çıplak birçok poz veren aktris kilolu fiziğine aldırmıyor.



Amy daha önce yaptığı bir açıklamada sağlıklı olduğu müddetçe kilolu olmanın kendisini için bir problem olmadığını söylemişti. Onun dış görünüşe fazla önem veren birçok kişiye ders veren bu tavrı gerçekten takdir edilmesi gereken bir olay.



Televizyon dizileri ile oyunculuk kariyerinde yükselen 34 yaşındaki aktris, ilk deneyimini North Hollywood isimli bir TV filminde yaşadı. Bu yapım son dönemlerin gözde oyuncuları Kevin Hart, Seth Rogen, Jason Segel gibi oyuncular için de bir ilki oluşturuyordu.



2013 başladığı ve yürütücü yapımcılığını yaptığı "Inside Amy Schumer" dizisinin bazı bölümlerinde yazarlık ve yönetmenlik de yapan Schumer, komedyenliğini bu yapımla kanıtlamıştı. Sinema dünyasındaki son eser "Trainwreck" ise dünya çapında 150 milyon dolara yakın bir hasılat elde etmişti.



Geçtiğimiz senenin yazında ise Amy Schumer, GQ dergisine verdiği Star War temalı "uygunsuz" pozları ile yine olay olmuştu. Serinin yapımcıları ise bu fotoğrafları hem izinsiz hem de ahlaksız olduğu için eleştirmişti. Star Wars hayranlarının bir kısmını eğlendirirken bir kısmını kızdıran aktrisin, herhalde bundan sonra da "uslanmak" gibi bir niyeti bulunmuyor.




İSTANBUL'DA HUZUR ÇOK YAKININIZDA!


AHMET TOĞAÇ

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Trainwreck
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir