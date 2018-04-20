Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.

Ahmet Turgut'un 'Aşkın Şehidi' adlı romanından beyazperdeye uyarlanacak filmi Erhan Baytimur yönetecek. Mel Gibson filmde Yezid'in ordu komutanıyken Hz. Hüseyin'in tarafına geçerek ilk Kerbela şehidi olan Hürr bin Yezid'i canlandıracak. Usta aktör Morgan Freeman ise filmde Şemun'u (Yezid'i ikaz eden kişi) canlandıracak.

20 Nisan 2018 09:54 Kerbela filminde Mel Gibson ile Morgan Freeman! Mel Gibson ve Morgan Freeman Türk filminde buluşuyor

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