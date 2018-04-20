Kerbela filminde Mel Gibson ile Morgan Freeman!

Ahmet Turgut'un 'Aşkın Şehidi' adlı romanından beyazperdeye uyarlanacak filmi Erhan Baytimur yönetecek. Mel Gibson filmde Yezid'in ordu komutanıyken Hz. Hüseyin'in tarafına geçerek ilk Kerbela şehidi olan Hürr bin Yezid'i canlandıracak. Usta aktör Morgan Freeman ise filmde Şemun'u (Yezid'i ikaz eden kişi) canlandıracak.
Filmin çekimleri Fas'taki stüdyolarda yapılacak. Kasım ayında çekimlerine başlanacak olan filmde Hz. Hüseyin'in yüzü gösterilmeyecek.
Film, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Medine'de uğradığı zulüm ve yarenleriyle birlikte Kerbela'da şehit edilmesine uzanan süreci konu alıyor.