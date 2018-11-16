Keri Russell bu sefer öğretmen oldu

The Americans dizisiyle ekranlarda 6 sezon boyunca fırtına gibi esen Altın Küre ödüllü Keri Russell, casusluğu bir kenara bırakıp öğretmenliğe soyundu. Scott Cooper’ın yönetmenliğindeki gerilim – korku filmi Antlers’in oyuncu kadrosunda Keri Russell’ın yanı sıra Jesse Plemons, Graham Greene,Scott Haze, Oscar adaylığı bulunan Amy Madiganve çocuk yıldız Jeremy T. Thomas gibi isimler yer alıyor. “The Quiet Boy” (Sessiz Çocuk) isimli kısa hikayeden beyaz perdeye uyarlanan filmin senaryosuna ise Nick Antosca ve Henry Chaisson ikilisi imza atıyor.
İçine kapanık bir öğrenciyle yakınlaşmaya başlayan genç bir öğretmenin hikayesinin konu olduğu filmle ilgili, filmin Instagram sayfasından bir görsel paylaşıldı. Bu görselin ardından filmde bol miktarda korku ögesi göreceğimiz kesinleşmiş gibi. Filmin vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.