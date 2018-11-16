Keri Russell bu sefer öğretmen oldu

Genelde en sevilen, beğenilen, en yüksek puanı alanı veya eleştirmenlerin favori filmleri sıralanır ama bu seferki çok farklı. Bunlar öyle filmler ki hem IMDb puanları yerlerde hem izleyicilerden kötü yorumlar almış hem de eleştirmenler tarafından yerden yere vurulmuş durumda. Bir yerlerde denk gelirseniz aklınızda bulunsun. İşte en nefret edilen 10 film...