Kevin Feige, Captain Marvel'dan ipuçları verdi

Iron Man, thor, Captain America, The First Avenger ve Ant-Man derken Marvel Stüdyoları filmlerinin süper kahramanlarının orijinine odaklandığını görüyoruz ama önümüzdeki dönemdekki filmlerde daha az orijin hikayesi göreceğiz gibi. Marvel'ın Phase Three'si öyle görünüyor ki, ikinci filmler ve orijin sonrası filmlerden meydana geliyor, bunlardan bazıları Black Panther ve Spider-Man. Bunun bir sonucu olarak Scott Derrickson'un Doctor Strange'ine potansiyel olarak en dolu orijin hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak öğrendik ki böyle olmayacak. Doctor Strange'den başka orijin hikayeleri görmeye de devam edeceğiz. Captain Marvel filmi de karakterin bütünüyle ortaya çıkışını, yani orijinini, ele alacak.

















Marvel, geçtiğimiz gece ABD çapında özel bir gösterime imza attı. Bu gösterimde, Doctor Strange'ten 15 dakika, sinema salonlarındaq izletildi. Cinema Blend'den Eric Eisenberg'in katıldığı Los Angeles gösterimi ise, diğer gösterimlere göre daha özeldi. Zira filmin yönetmeni Scott Derrickson ve Marvel Stüdyoları Yöneticisi Kevin Feige de izleyicilerin arasındaydı. Gösterimden sonra Feige ile konuşma fırsatı bulan Eisenberg, Marvel Sinematik Evreni'nin üçüncü aşamasındaki filmlerinin orijinleri hakkında birkaç soru sorma fırsatı bulmuş. Feige ise Captain Marvel hakkında birkaç ipucu vermiş. Filmin 2019 yılına takvimlendiğini işaret eden Feige "Black Panther tam bir orijin hikayesi değil, çünkü kendisini Civil War'da gördük ve kendisiyle ilgili birçok şeye tanık olduk. Ama kendi filmi, Black Panther'in dünyasının yüzde 99'unu görmemizi sağlayacak. Bizi hiç tanımadığımız bir evrene götürecek. Captain Marvel ise tam bir orijin hikayesi. Onun filmi, başlangıçtan, hikayenin en başından başlayacak." diyor. Çizgi romanlarda Carol Danvers patlayıcı bir uzaylı cihazına maruz kalarak Captain Marvel oluyor. Bu vaka sonucunda kendisinin DNA'sı değişiyor ve sadece güç ve hız değil, aynı zamanda uçma yeteneği de veriyor. Kendisiyle 1970'lerde ilk tanıştığımzdaki orijin hikayesi buydu. Sinemada işler biraz değişecek olsa da, buna yakın şeyler göreceğimizi söyleyebiliriz.

Feige'in verdiği bilgiler, oldukça şaşırtıcı ve ilgi çekici, özellikle de şimdiye kadar Captain Marvel'ı beyaz perdede nasıl göreceğimizle ilgili herhangi bir fikrimiz yokken ve Captain Marvel'ın nasıl Captain Marvel olduğunu anlatıp anlatmayacaklarını bilmezken. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda özellikle internet sitelerinde ve sosyal medyada birçok tartışma yapılmış, birçok da spekülasyonla karşılaşmıştık. Ayrıca Brie Larson'un Captain Marvel'in yönetmeninin açıklanmasından çok daha önce başrol olarak açıklanması da filmle ilgili tartışmaları alevlendirmöişti. Brie Larson'un önceden açıklanması, Captain Marvel'i The Avengers: Infinity War'da göreceğimizi düşünmemizi de sağlamıştı. Bu hala güçlü bir ihtimal, ancak gözden kaçırılmaması gereken şey, ilk önce Carol Denvers'ı güçlerine sahip olmamış bir halde göreceğimiz. Birçok kişi bu haberleri heyecan verici buldu. Bu ayrıca Marvel Sinematik Evreni'nde ilk kez bir kadın süper kahramanın kendi filmini ve tam orijin hikayesini de göreceğimizi ortaya koyuyor. Anlaşılan, filmle ilgili tartışmalar çok daha uzun bir süre devam edecek.