Iron Man, thor, Captain America, The First Avenger ve Ant-Man derken Marvel Stüdyoları filmlerinin süper kahramanlarının orijinine odaklandığını görüyoruz ama önümüzdeki dönemdekki filmlerde daha az orijin hikayesi göreceğiz gibi. Marvel'ın Phase Three'si öyle görünüyor ki, ikinci filmler ve orijin sonrası filmlerden meydana geliyor, bunlardan bazıları Black Panther ve Spider-Man. Bunun bir sonucu olarak Scott Derrickson'un Doctor Strange'ine potansiyel olarak en dolu orijin hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak öğrendik ki böyle olmayacak. Doctor Strange'den başka orijin hikayeleri görmeye de devam edeceğiz. Captain Marvel filmi de karakterin bütünüyle ortaya çıkışını, yani orijinini, ele alacak.
11 Ekim 2016 10:43
Kevin Feige, Captain Marvel'dan ipuçları verdi
Onca Marvel filminin arasında Captain Marvel'a ne olacağı ve filmin neler içereceği konuşuluyor.
Iron Man, thor, Captain America, The First Avenger ve Ant-Man derken Marvel Stüdyoları filmlerinin süper kahramanlarının orijinine odaklandığını görüyoruz ama önümüzdeki dönemdekki filmlerde daha az orijin hikayesi göreceğiz gibi. Marvel'ın Phase Three'si öyle görünüyor ki, ikinci filmler ve orijin sonrası filmlerden meydana geliyor, bunlardan bazıları Black Panther ve Spider-Man. Bunun bir sonucu olarak Scott Derrickson'un Doctor Strange'ine potansiyel olarak en dolu orijin hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak öğrendik ki böyle olmayacak. Doctor Strange'den başka orijin hikayeleri görmeye de devam edeceğiz. Captain Marvel filmi de karakterin bütünüyle ortaya çıkışını, yani orijinini, ele alacak.
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.