Kickboxer: Misilleme Film Eleştirisi

80-90’lı yıllar Türkiye’de video furyasının yaşandığı, aksiyon filmlerinin revaçta olduğu yıllardı. O dönemde kanı kaynayan gençlerin izlemekten bıkmadığı filmler Hollywood aksiyon yıldızları Jean Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger gibi isimlerin rol aldığı filmlerdi. 90’lar sonunda türe olan ilginin azalması ile birlikte bu saydığımız aksiyon yıldızları ekranlarda ya da beyazperdede daha az görünür olmaya başladılar. Ama bir gerçek var ki şu anda 80 veya 90’larda çocukluğunu geçirmiş herhangi bir sinemasevere sorsanız büyük ihtimalle Van Damme’ın popüler filmlerinden en az bir tanesini söyleyecektir. Van Damme için 1989’de rol aldığı Kickboxer’ın ayrı bir yeri olacak ki yıllar sonra kendisinin de yer aldığı ama farklı bir dövüşçünün hikâyesinin işlendiği yeni bir Kickboxer filmi ile beyazperdeye döndü.

Vizyona giren Kickboxer Misilleme, 2016 yılında vizyona giren Kickboxer’ın devamı niteliğinde. Ezeli rakibi Tong-Po’yu öldüren dövüşçü Kurt Sloane’nin yeni macerası tıpkı ilk filmdeki gibi ne gerekiyorsa o kadarını veriyor, ne eksik ne fazla.

Bir şantaj ile Kurt Sloane yeniden ringlere dönüyor, elbette hocası usta Durand’ın desteğini alıyor. Bu sefer rakibi hiç de kolay değil. Çünkü karşısındaki isim Game of Thrones’ta “Dağ” karakteri ile tanınan Hafþór Júlíus Björnsson’un hayat verdiği Mongkut. Bu tarz B filmi tadındaki basit hikâyelerde altı çizilen kısım aksiyondur, ne anlamlı diyaloglar, ne özenle hazırlanmış kurgu ne de göz boyayan efektler beklememek gerekiyor. Zaten Van Damme’ın bu seriyi yeniden diriltme çabası aslında 80’ler ruhuna özlem çekenleri bir nebze tatmin etmek gibi görünüyor. O dönemin unutulmaz bir diğer ismi Christopher Lambert, şu sıralar pek çok yapımda boy gösteren eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ve dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho gibi sürpriz isimlerin de rol aldığı filmde tekmeler havada uçuşuyor, aksiyon dur durak bilmiyor. Kickboxer: Misilleme video furyası ile büyüyen, türün hayranları ve biraz nostalji yaşamak isteyenler için alternatif olabilir ancak türe mesafeli olanlar için pek cazip gelmeyebilir.

Puan: 4/10

Egemen TOKATLIOĞLU