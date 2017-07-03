Kieslowski'yi çarşambaları izleyin: Temmuz ayında çarşambalar bir başka!

Avrupa sinemasının en önemli örneklerinden birisi olan Renk Üçlemesi, Temmuz ayı boyunca Başka Sinema'da izleyicilerle buluşacak. Fransız bayrağından ilham alınarak isimlendirilen Kırmızı, Beyaz ve Mavi isimli üç filmden oluşan Renk serisi, Başka Sinema'nın çarşamba günleri yaptığı Başka Sinema gösterimleriyle tekrar Türkiye'de sinema salonlarında izlenecek.





Kieslowski'nin 1996 yılındaki ölümünden önce yaptığı son iş olan Renk Üçlemesi, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik temalarına odaklanıyor. Filmlerde, Fransız sinemasının üç önemli kadın oyuncusu Juliette Binoche, Julie Delpy ve Irene Jacob yer alıyor. Mavi, 1994 yılında gösterildiği Venedik Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 1994 Berlin Film Festivali’nde gösterilen Beyaz, En İyi Yönetmen ödülünü kazandı, yine 1994’te Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapan Kırmızı En İyi Film Cesar’ını kazandı.

Geçtiğimiz sene yaz aylarında yönetmenin The Double Life of Véronique / Véronique’in İkili Yaşamı filmini tekrar gösterime sokan Başka Sinema, bu yıl da Kieslowski'ye Başka Çarşamba'nın kült filmler kuşağında yer veriyor. Üçleme, 5-12-19 Temmuz'da Başka Sinema salonlarında!





Andaç ÜZEL